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19-й тур
Звезда
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Днепр Дн
26.02.2017 14:00   ТВ-трансляция: 

Звезда – Днепр. Анонс

Зима меняет приоритеты: сохранить бы то, что имеем

  • 26.02.2017 07:42
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www.fcdnipro.ua
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19-й тур чемпионата Украины в воскресенье завершается тремя матчами, один из которых будет сыгран в Кропивницком, где местная «Звезда» сыграет с «Днепром».
 
После завершения в «Звезде» оказавшейся такой недолгой эры аргентинского тренера Дарио Друди, который как неожиданно был назначен главным тренером, так неожиданно был и уволен, совершенно ожидаемыми были кадровые изменения среди футболистов. Доигрывать осеннюю часть чемпионата, естественно, нужно было с теми исполнителями, кого приглашал Друди, но было очевидно, что многим из них зимой будет указано на выход. И хотя спортивный директор команды Виктор Догадайло заверил, что «испанский вектор развития «Звезды» останется», но без испанских футболистов он не такой уж и испанский.
 
У находящегося пока еще в статусе «и.о.» главного тренера «Звезды» Романа Монарева свой взгляд на футболистов, и расставание с теми, кто добывал кропивницкой команде её нынешнее место в турнирной таблице, началось уже в декабре. К тому же, по информации некоторых СМИ, руководство клуба решило несколько ужаться в бюджете, так что, трансферные новости из «Звезды» ожидались с интересом. И не напрасно. Естественно, что уехать из Украины пришлось некоторым футболистам, у кого не было украинского паспорта, но и ряд стабильно игравших наших футболистов также покинули Кропивницкий. Среди них оказался и лучший бомбардир команды Артем Фаворов, который, правда, пока что на правах аренды, отправился в датский клуб второго по статусу дивизиона. Попали под сокращение и еще ряд футболистов – Баенко, Зубков, Локтионов.
 
Как бы там ни было, но заключительный сбор перед стартом весенней части чемпионата прошел у «Звезды» на Кипре, что по нынешним временам не так уж плохо. Как обычно, игровой цикл был насыщен спаррингами с соперниками самого разного уровня. Заключительные контрольные игры были направлены на подготовку к матчу с «Днепром», где наигрывался вероятный состав, в котором место нашлось и для самого заметного новичка «Звезды», бывшего игрока «Олимпика» Максима Драченко, с которым официальный контракт был подписан на этой неделе в понедельник.
 
Что касается турнирных задач, то, похоже, за зиму в Кропивницком произошла некая переоценка ценностей, и из уст президента клуба Максима Березкина уже прозвучало, что «если команда останется на нынешней позиции до конца сезона, то такой результат будет считаться успешным». Пока же до шестого места у «Звезды» дистанция в 5 очков, а играть, помимо «Днепра», осталось со «Сталью», «Динамо» и «Ворсклой».
 
Информационное поле, касаемое «Днепра», в зимнее межсезонье существовало в двух плоскостях. Одно относительно самого клуба, другое – непосредственно команды. По клубу главной новостью было снятие очередных шести очков, что уменьшило и без того не очень солидный турнирный багаж наполовину, и, как результат, перемещение на 11-е место в турнирной таблице. Наверное, перспективы существования клуба, это отдельная тема, а Дмитрий Михайленко, тем временем, со своими подопечными готовился к футбольной весне в Турции. Сборы проходили без Андерсона Пико, Бохашвили, Политыло, Близниченко и Лучкевича, которые нашли себе новые команды, но и без них, по мнению Дмитрия Михайленко, «команда растет» и «становится взрослее».
 
Перед перерывом в чемпионате у «Днепра» был очень сложный календарь, когда пришлось последовательно играть с «Ворсклой», «Шахтером», «Днепром» и «Олимпиком». Но и ближайшие матчи «днепрян» далеко не проходные. После «Звезды» предстоит сыграть с «Черноморцем», «Александрией» и «Карпатами». У каждого из соперников задачи достаточно конкретные – кто-то бьется за место в первой шестерке, а тем же «Карпатам» очевидно некомфортно на последнем месте. Однако это не отменяет того, что и перед своими футболистами Михайленко ставит задачу не только прогрессировать, но и добиваться результата. К примеру, в Кубке Украины, в котором наставник «днепрян» хотел бы видеть свою команду в финале.
 
Стартовый свисток к матчу в Кропивницком даст арбитр из Херсона Игорь Пасхал. Пока его послужной список матчей в Премьер-лиге небольшой – воскресный будет 15-м. Матчи «Звезды» Пасхалу еще обслуживать не доводилось, а в двух играх «Днепра» он фиксировал одну победу днепрян и одну ничью, мячи 3:1.
 
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ
 
Ориентировочные составы:
 
«Звезда»: Солдатенко, Лупашко, Кучеренко, Драченко, Фатеев, Полегенько, Ситало, Бацула, Чичиков, Акименко, Загальский
 
«Днепр»: Лунин, Адамюк, Влад, Вакулко, Кочергин, Довбик, Ротань, Нагиев, Сваток, Лопыренок, Лунев
 
Дисквалификации: Эсеола («Звезда») – Кравченко («Днепр») 
 
Котировки букмекеров:
Марафон: 2,60 – 3,30 – 2,80
Олимп: 2,53 – 3,26 – 2,73
Bwin: 2,40 – 3,25 – 2,65
26 февраля, воскресенье
«Звезда»  «Днепр»
Кропивницкий. Стадион «Звезда». 14.00
ТВ-трансляция на канале «Футбол 1»
 Арбитр: Игорь Пасхал (Днепр)
 Прогноз Sport.ua – 2:2

 

Источник — Sport.ua

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    7. 2:3
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    8. 2:2
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    9. 2:1
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