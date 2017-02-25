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19-й тур
Заря
:
Динамо Киев
25.02.2017 14:00   ТВ-трансляция: 

Заря – Динамо. Анонс

Начнём год с десерта

  • 25.02.2017 06:50
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www.zarya-lugansk.com
© www.zarya-lugansk.com
После почти трёхмесячной паузы в чемпионате как-то по-особенному приятно, что зимне-весеннюю часть сезона откроет столь статусное противостояние, как битва второй и третьей команд таблицы. Тем интереснее, ведь наверняка оба коллектива не меньше, чем болельщики заскучали по официальным матчам, так что, от поединка можно ждать зрелища.
 
Да, в котировках букмекеров шансы «Зари» оцениваются, мягко говоря, невысоко, но таким уж однозначным фаворитом киевлян вряд ли стоит считать. Зимняя подготовка и одной, и другой команды была качественна, каких-то пертурбаций в составах, да и вообще в жизнедеятельности клубов не происходило, так почему луганчане, осенью обыгравшие «Динамо» на его поле, теперь котируются так низко? Похоже, что лукавит в предматчевом интервью и Желько Любенович, заявивший, что главное для «Зари» – думать о том, как не позволить приблизиться преследователям, и финишировать на третьем месте. Зная максимализм Юрия Вернидуба, третья строка для нынешней «Зари» всегда будет задачей-минимумом.
 
Касательно зимних сборов, которые луганчане провели в Турции, то их результаты, конечно, вряд ли впечатляют. В четырёх последних матчах «Заря» потерпела три поражения, забив всего один гол. Но итоговые счета в спаррингах никогда не ставятся в приоритет – главное, что команда играла действительно с крепкими соперниками, во встречах с которыми можно увидеть все свои недочёты. Любопытно, что «Заря» завершала сборы последней из команд Премьер-лиги, буквально в среду сыграв с армянским «Шираком». Похоже, что тренерский штаб луганчан уже сейчас моделирует европейский календарь, приучая коллектив работать в таком режиме.
 
Подопечные Сергея Реброва за зиму успели сыграть больше спаррингов, но и соперники в них были более разношёрстными. Что и говорить, если в Испании «Динамо» встретилось даже с тремя китайскими командами, хотя таким фактом нынче вряд ли кого-то удивишь. Если у «Зари» с забитыми голами на сборах было туговато, то у киевлян, напротив, особых проблем не наблюдалось. Напротив, порадовали результативностью вернувшийся в клуб Роман Яремчук, а также Андрей Ярмоленко и Артём Беседин. И если место в составе капитана, при отсутствии травм у «десятки» киевлян, особых вопросов не вызывает, то по позиции центрфорварда тренерскому штабу «Динамо» наверняка приходилось задумываться.
 
Если в первом круге чемпионата киевляне дома проиграли «Заре», то позже в рамках Кубка Украины «Динамо» было сильнее, так что реваншистские настроения должны присутствовать как у одной, так и другой стороны – тем интереснее.
 
Артем ЦЫГАНЕНКО
 
Ориентировочные составы:

«Заря»: Шевченко, Опанасенко, Пилявский, Форстер, Соболь, Гречишкин, Чайковский, Бонавентуре, Любенович, Петряк, Кадимян
 
«Динамо»: Рудько, Морозюк, Пантич, Вида, Антунеш, Рыбалка, Ярмоленко, Буяльский, Гармаш, Гонсалес, Яремчук
 
Дисквалификации: Мораес, Рыбалка (оба – «Динамо»)

Котировки букмекеров:
Олимп: 7,50 – 4,22 – 1,43
Марафон: 8,00 – 4,60 – 1,43
William Hill: 7,00 – 4,00 – 1,40
Bwin: 6,50 – 4,00 – 1,44
25 февраля, суббота
«Заря»  «Динамо»
Запорожье. Стадион «Славутич Арена». 14.00
ТВ-трансляция на канале «2+2»
 Арбитр: Константин Труханов (Харьков)
 Прогноз Sport.ua – 1:1

 

Источник — Sport.ua

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С каким счетом завершится матч «Заря» – «Динамо»?
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    3. 3:2
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    4. 3:1
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    5. 3:0
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    6. 2:3
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    7. 2:2
  • 0% (0)
    8. 2:1
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    9. 2:0
  • 0% (0)
    10. 1:3
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    11. 1:2
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    12. 1:1
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