Александрия – Волынь. Анонс

В последнюю субботу февраля тремя матчами на футбольные поля Украины возвращается чемпионат Премьер-лиги, и в заключительном из них «Александрия» в родных стенах сыграет с луцкой «Волынью».

Перерыв в чемпионате длился более двух месяцев, поэтому не лишним будет вспомнить о турнирном положении соперников по матчу в Александрии. Команда Владимира Шарана в ноябре-декабре явно была на ходу, и завершила 2016 год серией из четырех матчей без поражений, в которых смогла добиться побед над «Зарей» и «Черноморцем», находившемся на момент начала игры в первой шестерке. Как раз победа над «моряками» позволила «Александрии» подняться на четвертое место, а её шансы, как минимум, сохранить его по итогу первой части чемпионата весьма и весьма велики. Основание для такого предположения – те места, которые занимают будущие соперники «александрийцев», а они все из нижней половины турнирной таблицы. Понятно, что только это никаких гарантий не дает и легкой жизни «Александрии» не обещает, тем более что зима – это тот период, когда составы команд подвержены изменениям.

Не обошли они и команду Владимира Шарана. Еще в декабре вернулся в «Динамо» Роман Яремчук, после чего остро встал вопрос поиска забивного нападающего. Решить его приглашением кого-либо со стороны так и не удалось, поэтому наставник «александрийцев» продолжает надеяться, что Станислав Кулиш наберет форму и будет показывать тот уровень реализации голевых моментов, который от него ждут. Пока поиски нападающего продолжаются, самым заметным укреплением команды стал Сергей Симинин. Контракт с бывшим игроком «Ворсклы» подписан на текущей неделе и рассчитан до конца года.

Что до заключительного этапа подготовки, то его «Александрия» провела в Турции, и завершила игровым циклом из девяти матчей, ни в одном из них не уступив. Оценивая этот момент, как позитив, Владимир Шаран отметил, что у него все равно много вопросов к своим футболистам по игре в обороне, но главное, что спарринги показали, над какими моментами команде нужно работать в целом.

«Волынь», в отличие от своего сегодняшнего соперника, в конце 2016 года ничем хорошим порадовать своего болельщика не могла – в шести матчах пять поражений, и только в Одессе лучане смогли «зацепить» одно очко. На перерыв команда Виталия Кварцяного ушла на 11-м месте, но за зиму после известного решения ФИФА, лишившего «Днепр» шести очков, «Волынь» поднялась на ступеньку выше. Турнирные перспективы до конца первой части чемпионата? Если назвать следующих соперников лучан – «Шахтер», «Карпаты» и «Заря», то каждый может прикинуть их собственными силами.

И лучане заключительный этап подготовки к весенней части сезона провели в Турции, который сочетался с контрольными матчами. Были у «Волыни» и победы, и поражения, но и здесь результаты не ставились во главу угла. По сути, самой заметной кадровой потерей команды стал уход Артема Шабанова в «Сталь», в остальном же, Виталий Кварцяный на сборе наигрывал тех же футболистов, которые играли летом и осенью прошлого года.

В матче первого круга игроки «Александрии» едва не подарили, как гласит бородатый анекдот, своему тренеру галстук. Игра проходила в День рождения Владимира Шарана, и только в компенсированное время, благодаря голу Артема Поляруса, «Александрия» смогла уйти от поражения. Как следствие, баланс очных встреч между сегодняшними соперниками пока еще в пользу лучан – 7 матчей, две победы «Александрии», две ничьи, и три победы «Волыни», мячи 8:9 также в пользу гостей.

Матч в Александрии станет дебютным в Премьер-лиге для киевского арбитра Николая Кривоносова. Ранее 33-х летний рефери работал в Первой лиге, где провел 54 матча.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ



Ориентировочные составы:

«Александрия»: Новак, Басов, Шендрик, Цуриков, Чеботаев, Банада, Огиря, Козак, Чорний, Грицук, Кулиш

«Волынь»: Кичак, Романюк, Горопевшек, Мелинишин, Задерецкий, Р. Никитюк, Тетеренко, Ляшенко, Дудик, Мемешев, Петров

Дисквалификации: Гитченко, Микицей, Запорожан, Пономар (все – «Александрия»)

Котировки букмекеров:

Олимп: 1,34 – 4,37 – 10,50

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