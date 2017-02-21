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Ман Сити
5:3
Монако
21.02.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Манчестер Сити — Монако — 5:3. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Монако»

  • 22.02.2017 08:36
  • 961 просмотров
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Метки
asmonaco.com. «Манчестер Сити» — «Монако»
© asmonaco.com. «Манчестер Сити» — «Монако»

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Монако» победу одержали хозяева:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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