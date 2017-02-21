Я без звука смотрел)

быть стадом телят предельно просто и для телят и для пастухов

Первый удачный трансфер Динамо - то что продали это убожество))) раз в 10 лет и суркисы не ошибаю...

Матч шикарен! Коментаторы на нло тб жесть так запороть такой матч унылими коментариями