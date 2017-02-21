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Байер
2:4
Атлетико Мадрид
21.02.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Байер — Атлетико Мадрид — 2:4. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов «Байер» — «Атлетико Мадрид»

  • 22.02.2017 08:27
  • 743 просмотров
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Метки
bayer04.de. «Байер» — «Атлетико Мадрид»
© bayer04.de. «Байер» — «Атлетико Мадрид»

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Байер» — «Атлетико Мадрид» победу одержали гости:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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