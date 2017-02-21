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Байер
2:4
Атлетико Мадрид
21.02.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Атлетико разбирается с Байером в Леверкузене

Мадридский клуб сделал серьезную заявку на выход в четвертьфинал

  • 21.02.2017 23:40
  • 446 просмотров
  • 4 комментария
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atleticodemadrid.com
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«Байер» - «Атлетико Мадрид» - 2:4

 Беллараби, 48, Савич, 67, автогол - Ньигес, 17, Гризманн, 25, Гамейро, 59, с пенальти, Фернандо Торрес, 86

«Байер»: Бернд Лено, Александр Драгович, Венделл, Омер Топрак, Бенжамин Хенрихс, Карим Беллараби (Йоэль Похьянпало, '66), Кевин Кампл, Чарлес Арангис, Каи Хавертц (Кевин Фолланд, '56), Юлиан Брандт (Леон Бэйли, '87), Чичарито

«Атлетико Мадрид»: Мигель-Анхель Мойя, Стефан Савич, Филипе Луис, Хосе Хименес, Шиме Врсалько, Габи, Сауль Ньигес, Кевин Гамейро (Томас Тейе, '71), Хорхе Коке, Антуан Гризманн (Анхель Корреа, '78), Янник Феррейра-Карраско (Фернандо Торрес, '78)

 Бенжамин Хенрихс, 15. Александр Драгович, 58. Венделл, 64. Чарлес Арангис, 74. - Фернандо Торрес, 88. Габи, 89. Филипе Луис, 90.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    trancelife
      trancelife, 21.02.2017 23:45
    0
    Мегамегашикарный матч! Получил нереальное удовольствие!!! драгович вредитель редкий. Ну а желтые Габи и Фелипе Луиса - это просто нечто. Жду соответствующую реакцию УЕФА. Хотя и болею за Атлетико
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    barneygambel
    online
      barneygambel, 21.02.2017 23:53
    +1
    Драгович такой Драгович) Походу вылетел из основы
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    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 22.02.2017 00:02
    -1
    2.65 коэф на победу атлетов был перед матчем. почему такой высокий? Наверное я в ставках не шарю ниче.
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    cherkassy
    online
      cherkassy, 22.02.2017 00:06
    0
    trancelife, 21.02.2017 23:45
    Мегамегашикарный матч! Получил нереальное удовольствие!!! драгович вредитель редкий. Ну а желтые Габи и Фелипе Луиса - это просто нечто. Жду соответствующую реакцию УЕФА. Хотя и болею за Атлетико
    там на іншому каналі не гірший футбол був.
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