Атлетико разбирается с Байером в Леверкузене

Драгович такой Драгович) Походу вылетел из основы

2.65 коэф на победу атлетов был перед матчем. почему такой высокий? Наверное я в ставках не шарю...

там на іншому каналі не гірший футбол був.

Теперь понятно в кого Мейвэзер младший такой гавнюк.

Монако решил пойти по пути ПСЖ, включили скорость и агрессию, в итоге зрелище получилось отменное...

Я в шоке. Нереальные качели, 5-3, и НИЧЕГО еще не решено в этой паре)

это шедевр! этот матч в отдельности, и вся 1/8 в целом

жесть, даже не верится что все так закончилось)