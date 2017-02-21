Атлетико разбирается с Байером в Леверкузене

«Байер» - «Атлетико Мадрид» - 2:4
Беллараби, 48, Савич, 67, автогол - Ньигес, 17, Гризманн, 25, Гамейро, 59, с пенальти, Фернандо Торрес, 86
«Байер»: Бернд Лено, Александр Драгович, Венделл, Омер Топрак, Бенжамин Хенрихс, Карим Беллараби (Йоэль Похьянпало, '66), Кевин Кампл, Чарлес Арангис, Каи Хавертц (Кевин Фолланд, '56), Юлиан Брандт (Леон Бэйли, '87), Чичарито
«Атлетико Мадрид»: Мигель-Анхель Мойя, Стефан Савич, Филипе Луис, Хосе Хименес, Шиме Врсалько, Габи, Сауль Ньигес, Кевин Гамейро (Томас Тейе, '71), Хорхе Коке, Антуан Гризманн (Анхель Корреа, '78), Янник Феррейра-Карраско (Фернандо Торрес, '78)
Бенжамин Хенрихс, 15. Александр Драгович, 58. Венделл, 64. Чарлес Арангис, 74. - Фернандо Торрес, 88. Габи, 89. Филипе Луис, 90.
Источник — Sport.ua
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