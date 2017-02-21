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МАТВИЕНКО: «Жил с Бланко-Лещуком на сборах, но о Карпатах не говорили»

Новичок «Карпат» рассказал о причинах перехода в львовский клуб

  • 21.02.2017 23:39
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ФК Карпаты. Николай Матвиенко
© ФК Карпаты. Николай Матвиенко

Новачок «Карпат» Микола Матвієнко розповів про причини переходу в львівський клуб.

– Мене чудово тут прийняли, гарно зустріли в клубі, вже познайомився з командою і потренувався. Орендну угоду підписав – готовий допомогти «Карпатам». Я все життя провів у одному клубі, тому зараз почуваюся незвично, для мене багато нового. Думаю, з часом швидко адаптуюся.

– З ким ти радився щодо свого переїзду до Львова?
– Перш за все, з братом, він у мене професійний футболіст, тому було цікаво почути його думку (Дмитро Матвієнко кілька сезонів тому виступав у Прем’єр-лізі за сімферопольську «Таврію»). Також вислухав думку батьків і свого агента. Для мене це теж було важливо.

– Нещодавно з «Карпат» в «Шахтар» перейшов Ґуставо Бланко-Лещук. Ти вирушаєш у зворотному напрямі. Чи спілкувався з приводу переходу з аргентинцем?
– До речі, з Ґуставо я жив у кімнаті на зборах, але мовний бар’єр дався взнаки (посміхається). Тому про переїзд до Львова з ним не говорили.

– У другій половині чемпіонату «Шахтар» і «Карпати» вирішуватимуть кардинально протилежні завдання...
– Я розцінюю цей перехід, як крок вперед. Перш за все, хочу допомогти «Карпатам» залишитися у Лізі Парі-Матч, також набратися необхідного досвіду. В донецькій команді я мав недостатньо ігрової практики, тому сподіваюся, що отримаю її у Львові.

– Коли залишав «Шахтар», то мав бесіду з наставником «гірників» Паулу Фонсекою?
– Тренер мені сказав, що на даний момент це хороший варіант розвитку подій. У всякому разі я матиму нагоду грати на високому рівні. У «Шахтарі» серйозна конкуренція і мені буде важко пробитися в основу, а про дублюючий склад мова не йшла. Тому так буде краще для всіх.

– В донецькій команді, в основному, ти грав на лівому фланзі оборони...
– Якщо чесно, то моя головна позиція – центральний захисник. В «Шахтарі» тренер використовував мене на фланзі. Де комфортніше почуваюся? Чесно кажучи, різниці немає.

– «Шахтар» залишив «Арену Львів», однак ти матимеш змогу, як мінімум, найближчі кілька місяців провести на стадіоні, де відбувся твій дебют у Лізі Парі-Матч...
– Так, у мене хороші спогади про цей стадіон. Мені подобається там грати і з нетерпінням чекаю виходу на поле у зелено-білій футболці.

– Ти не проходив тренувальні збори з «Карпатами»...
– У мене була хороша підготовка в «Шахтарі», я пройшов з командою повноцінні збори і не думаю, що це суттєво вплине на мою гру в найближчих матчах. Тому готовий тішити вболівальників «Карпат» і допомагати новій команді.

Источник — ФК Карпаты

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