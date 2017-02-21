Триллер в Манчестере: Сити с хоккейным счетом побеждает Монако

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола накануне встречи на «Этихад» не зря нахваливал команду из княжества Монако. Возможно, по кадровому подбору подопечные Леонарду Жардима уступают многим другим участникам 1/8 плей-офф Лиги чемпионов, но в игровом плане «монегаски» многим могут дать фору. Силу «Монако» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов прочувствовали леверкузенский «Байер» и «Тоттенхэм», который дважды был бит французским клубом на групповом этапе.

Статус андердога в противостоянии с «Манчестер Сити», у которого, по словам Гвардиолы, нет права на ошибку, позволял гостям чувствовать себя более-менее раскованно. Естественно, первым номером команда Леонарду Жардима не играла, но при атаках «Сити» нередко встречала соперника на его половине поля, используя высокий прессинг.

Но на 26-й минуте «Манчестеру» удалось найти брешь в обороне соперника. Сане прошел троих оппонентов на фланге, казалось, потерял мяч, но Давид Силва его вернул партнеру, а тот сделал прострельную передачу на Стерлинга, которому оставалось только переправить мяч в ворота.

Но недолгим был праздник на манчестерской улице. Спустя шесть минут Фалькао после навесной передачи Фабиньо справа выиграл верховую борьбу и переправил мяч в ворота. Защитник с места правого нападающего навесил, а форвард оказался смертельно опасным в чужой штрафной. Об этом перед игрой, к слову, говорил Гвардиола, но его подопечные, суд по всему, пропустили слова наставника мимо ушей.

Вскоре после этого произошел, пожалуй, наиболее неоднозначный эпизод в матче. Субашич сбил в штрафной прокинувшего мимо него мяч Агуэро, но испанский арбитр Антонио Матеу Лаос узрел симуляцию со стороны аргентинца. Гвардиола, недоумевая от решения соотечественника, схватился обеими руками за голову. Пенальти был настолько очевидным, что даже Леонарду Жардим подошел в Гвардиоле и извинился за решение арбитра, но легче от этого Пепу вряд ли стало.

Тем более, что в концовке тайма гости, воспользовавшись брешью в редутах «горожан», забили второй мяч. Мбаппе, выскочив тет-а-тет с голкипером, запустил мяч над ухом Кабальеро в верхний угол. Вот вам и андердог!

В начале второго тайма Фалькао мог похоронить надежды «Сити» в этой встрече, но не реализовал пенальти за фол Отаменди в штрафной – Кабальеро парировал удар колумбийца. После незабитого пенальти «Монако» пропустил курьезный гол: Стерлинг разогнал контратаку, бросив в прорыв Агуэро, тот пробил низом в ближний угол. Казалось, мяч станет легкой добычей Субашича, но каким-то невероятным образом он пролетел мимо голкипера.

А затем шедевральный мяч забил Фалькао. После длинного паса он разобрался со Стоунзом и элегантно «черпачком» перебросил мяч через вышедшего из ворот голкипера. Но на этом шедевры не закончились: Агуэро поймал мяч на ногу после подачи с углового и сделал счет 3:3.

А после этого хозяева поля провели еще два мяча за пять минут. Сначала забил Стоунс, замкнувший дальнюю штангу после скидки Туре. А окончательный счет в матче установил Лерой Сане, которому ассистировал Агуэро.

5:3! Настоящий спектакль выдали соперники на «Этихад». Ждем продолжения в ответной встрече!

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

«Ман Сити» - «Монако» - 5:3

Голы: Рахим Стерлинг, 26, Кун Агуэро, 58, 71, Джон Стоунс, 77, Леруа Сане, 82 - Фалькао, 32, Килиан Мбаппе, 40, Фалькао, 61

«Ман Сити»: Вильфредо Кабаллеро, Бакари Санья, Джон Стоунс, Николас Отаменди, Фернандиньо (Пабло Сабалета, '62), Давид Сильва, Кевин де Брюйне, Леруа Сане, Кун Агуэро (Фернандо Регес, '87), Рахим Стерлинг (Хесус Навас, '89), Яя Туре

«Монако»: Даниель Субашич, Андреа Раджи, Бенжамен Менди, Джибриль Сидибе, Камил Глик, Фабиньо, Бернарду Силва (Жоау Моутинью, '84), Тьемуа Бакайоко (Набиль Дирар, '88), Тома Лемар, Килиан Мбаппе (Валере Жермен, '79), Фалькао

Предупреждения: Кун Агуэро, 35. Фернандиньо, 40. Николас Отаменди, 49. Пабло Сабалета, 73. - Камил Глик, 8. Джибриль Сидибе, 25. Фалькао, 67. Тьемуа Бакайоко, 55. Бернарду Силва, 76. Фабиньо, 81.