БУФФОН: «Бонуччи примет любое решение тренера»

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал отсутствие Леонардо Бонуччи в заявке на матч 1/8 Лиги чемпионов. Причиной этому стало нелицеприятное высказывание защитника «Старой сеньоры» в адрес главного тренера команды Массимилиано Аллегри во время матча Серии А с «Палермо» (4:1).

«Такие ситуации происходят в командах, в которых есть конкуренция за место в составе. Думаю, для «Ювентуса» это нормально. Каждый из нас хочет дать максимум команде. В этом нет ничего плохого.



Не знаю, будет ли Леонардо играть. Тренер не называл нам стартового состава. Могу сказать только то, что такие игроки, как Бонуччи, должны жертвовать собой ради команды. Лео очень умный парень, он пропитан духом «Ювентуса». Знаю, что он сможет принять любое решение тренера, потому что понимает, что это все на благо клуба», — сказал Буффон.