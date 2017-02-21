Экс-вратарь «Динамо» Александр Шовковский рассказал о неприятном моменте во время встречи с болельщиками.

«В преддверии встречи с болельщиками на стадионе им. Лобановского я предполагал, что может быть провокация со стороны лиц, назвать которых журналистами у меня язык не поворачивается.

Сама встреча прошла в прекрасной дружеской атмосфере, со множеством интересных вопросов и откровенных ответов. По окончанию, я решил уделить внимание всем болельщикам, чтобы сфотографироваться с ними и раздать всем желающим автографы.

И когда уже были удовлетворены все желающие получить автографы и большая часть болельщиков, которые хотели сфотографироваться, в зал таки проникли эти коррумпированные Аленовой и ее очень близкого друга, гражданина РФ Евланчика, лица, представляющие, как они говорят, «Актуальную правду».

Они преследуют меня и мою семью уже на протяжении полугода и распространяют недостоверную информацию. Но самое гнусное, что они сделали – это приехали к 70-летним родителям и пытались вломиться в их квартиру, оскорбляли их.

Так вот, этим особям с журналистскими удостоверениями не удалось достигнуть желаемого, и мне было интересно, что же они придумают? А они просто сделали то, что у них лучше всего получается, начали нагло врать. Смотрите и делайте выводы сами.

Мне очень жаль, что встреча с болельщиками из-за этих псевдожурналистов была закончена не так, как мы планировали и мне хотелось бы», – написал Шовковский на своей странице в Facebook.