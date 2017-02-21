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Юрий МОРОЗ: «Уступили Аяксу в мощи и скорости»

Наставник юношеской команды U-19 прокомментировал разгромное поражение от голландцев (0:3)

  • 21.02.2017 21:47
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Метки
ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев

Старший тренер «Динамо» Юрий Мороз прокомментировал поражение в матче 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА от «Аякса» (0:3).

- К сожалению, для нас сказка Лиги чемпионов окончена. Мы уступили «Аяксу» в мощи и скорости, проиграли много верховых мячей и подборов. Не было у нас сегодня командной мысли и скорости.

Для нашей команды это – урок. Должны признать, что нужно дать немножко мощи этой команде.

- Можно ли сказать, что свою роль сыграл тот факт, что это первый официальный матч в году?
- Может, но я не думаю, что для нас это определенная скидка. Можно сказать, что мы там только месяц тренируемся, но все это – отговорки. Вина в поражении и на мне лежит, что мы в каких-то моментах не досмотрели.

Когда играешь на таком уровне, то тактика – это хорошо, но нужна и мощь, быстрота, скорость реакции. Сегодня, когда мы отбирали мяч, то плохо его контролировали.

- В этом турнире «Динамо» традиционно сильно проводило вторые таймы. Была надежда, что и сейчас так же произойдет.
- Второй тайм у нас вызывал больше опасений. Особенно с 60-й минуте. Если в первом тайме мы на равных еще боролись, старались, то уже во втором, с той самой 60-й минуты, мы полностью провалили матч.

- Насколько далеко пройдет «Аякс» в этом турнире?
- Хорошая, крепкая, мощная, быстрая команда, в которой есть индивидуально сильные игроки в каждой линии. Можно им пожелать только успеха. Чем дальше пройдут – тем лучше.
 

Источник — Динамомания

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