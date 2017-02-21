Юрий МОРОЗ: «Уступили Аяксу в мощи и скорости»

Старший тренер «Динамо» Юрий Мороз прокомментировал поражение в матче 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА от «Аякса» (0:3).



- К сожалению, для нас сказка Лиги чемпионов окончена. Мы уступили «Аяксу» в мощи и скорости, проиграли много верховых мячей и подборов. Не было у нас сегодня командной мысли и скорости.



Для нашей команды это – урок. Должны признать, что нужно дать немножко мощи этой команде.



- Можно ли сказать, что свою роль сыграл тот факт, что это первый официальный матч в году?

- Может, но я не думаю, что для нас это определенная скидка. Можно сказать, что мы там только месяц тренируемся, но все это – отговорки. Вина в поражении и на мне лежит, что мы в каких-то моментах не досмотрели.



Когда играешь на таком уровне, то тактика – это хорошо, но нужна и мощь, быстрота, скорость реакции. Сегодня, когда мы отбирали мяч, то плохо его контролировали.



- В этом турнире «Динамо» традиционно сильно проводило вторые таймы. Была надежда, что и сейчас так же произойдет.

- Второй тайм у нас вызывал больше опасений. Особенно с 60-й минуте. Если в первом тайме мы на равных еще боролись, старались, то уже во втором, с той самой 60-й минуты, мы полностью провалили матч.



- Насколько далеко пройдет «Аякс» в этом турнире?

- Хорошая, крепкая, мощная, быстрая команда, в которой есть индивидуально сильные игроки в каждой линии. Можно им пожелать только успеха. Чем дальше пройдут – тем лучше.

