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Динамо U-19 крупно уступило Аяксу и вылетело из Юношеской лиги УЕФА

Амстердамская команда забила подопечным Юрия Мороза три безответных мяча

  • 21.02.2017 20:59
  • 368 просмотров
  • 3 комментария
Метки
fcdynamo.kiev.ua
© fcdynamo.kiev.ua

Отчет о матче ожидайте позже...

Аякс - Динамо - 3:0
Голы: Сирхейс, 11, 87; де Вит, 62.

Аякс: ван Бладерен, Зеефейк, Сидул, де Лихт, Баккер, Эйтинг, Клюйверт, Ланг (Редан, 83), Сирхейс, Д. де Вит, Лопес (Нунелли, 63).
Динамо: Маханьков, Дубинчак, Смирный, Янаков (Цитаишвили, 67), Алибеков, Шапаренко (Булеца, 80), Миколенко (Петрусенко, 87), Тымчик, Попов, Леднев, Н. Русин.

Предупреждения: Зеефейк, 25 - Шапаренко, 35, Дубинчак, 46, Попов, 56.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    anaglyph
    online
      anaglyph, 21.02.2017 21:03
    0
    Печаль
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    Valeriy Kipelov
    online
      Valeriy Kipelov, 21.02.2017 21:03
    0
    Динамо в этом матче берега не видело.
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    viksilverland
    online
      viksilverland, 21.02.2017 21:05
    0
    А вы говорите не приглашать в сборную легионеров. А кто будет играть тогда, вот ето будущее сборной?
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