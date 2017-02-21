Динамо U-19 крупно уступило Аяксу и вылетело из Юношеской лиги УЕФА

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Аякс - Динамо - 3:0
Голы: Сирхейс, 11, 87; де Вит, 62.
Аякс: ван Бладерен, Зеефейк, Сидул, де Лихт, Баккер, Эйтинг, Клюйверт, Ланг (Редан, 83), Сирхейс, Д. де Вит, Лопес (Нунелли, 63).
Динамо: Маханьков, Дубинчак, Смирный, Янаков (Цитаишвили, 67), Алибеков, Шапаренко (Булеца, 80), Миколенко (Петрусенко, 87), Тымчик, Попов, Леднев, Н. Русин.
Предупреждения: Зеефейк, 25 - Шапаренко, 35, Дубинчак, 46, Попов, 56.
Предупреждения: Зеефейк, 25 - Шапаренко, 35, Дубинчак, 46, Попов, 56.
Источник — Sport.ua
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