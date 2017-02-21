Манчестер Сити – Монако: стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Атлетико», который начнется в 21:45.
«Манчестер Сити»: Кабальеро, Фернандиньо, Стоунз, Отаменди, Санья, де Брюйне, Туре, Сильва, Стерлинг, Агуэро, Сане.
«Монако»: Субашич, Сидибе, Глик, Раджи, Менди, Бернарду Силва, Фабиньо, Бакайоко, Лемар, Фалькао, Мбаппе.
La compo ! #CITYASM #UCL— AS MONACO 🇲🇨 (@AS_Monaco) 21 лютого 2017 р.
1-Subasic
25-Glik
24-Raggi
23-Mendy
19-Sidibé
2-Fabinho
14-Bakayoko
10-Silva
27-Lemar
29-Mbappé
9-Falcao pic.twitter.com/TnEMZpHDYo
Источник — Sport.ua
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