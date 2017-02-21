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Манчестер Сити – Монако: стартовые составы команд

Поединок начнется в 21:45

  • 21.02.2017 20:41
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Манчестер Сити – Монако: стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Атлетико», который начнется в 21:45.

«Манчестер Сити»: Кабальеро, Фернандиньо, Стоунз, Отаменди, Санья, де Брюйне, Туре, Сильва, Стерлинг, Агуэро, Сане.
 
 
«Монако»: Субашич, Сидибе, Глик, Раджи, Менди, Бернарду Силва, Фабиньо, Бакайоко, Лемар, Фалькао, Мбаппе.

Источник — Sport.ua

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