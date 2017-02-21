Байер – Атлетико: стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Байер» - «Атлетико», который начнется в 21:45.
«Байер»: Лено; Хенрихс, Топрак, Драгович, Венделл; Арангис, Кампл; Белльараби, Брандт; Хавертц, Эрнандес
«Атлетико»: Мойя; Врсалько, Савич, Хименес, Филипе Луис, Карраско, Габи, Коке, Ньигес; Гризманн, Гамейро.
1️⃣1️⃣ ¡Ya tenemos once! ¡Descubre a los elegidos por @Simeone para enfrentarse al @Bayer04_es! 🏧#UCL #AúpaAtleti #B04Atleti pic.twitter.com/5C0GLrUadq— Atlético de Madrid (@Atleti) 21 февраля 2017 г.
Источник — Sport.ua
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