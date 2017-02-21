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Байер – Атлетико: стартовые составы команд

Поединок начнется в 21:45

  • 21.02.2017 20:50
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Байер – Атлетико: стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Байер» - «Атлетико», который начнется в 21:45.

«Байер»: Лено; Хенрихс, Топрак, Драгович, Венделл; Арангис, Кампл; Белльараби, Брандт; Хавертц, Эрнандес

«Атлетико»: Мойя; Врсалько, Савич, Хименес, Филипе Луис, Карраско, Габи, Коке, Ньигес; Гризманн, Гамейро.

Источник — Sport.ua

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