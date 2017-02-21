Компания 1+1 Медиа отменила трансляцию 13 матчей УПЛ на канале 2+2

Компания «1+1 Медиа» приняла решение об отмене показа еще12 матчей УПЛ на телеканале «2+2». Трансляция этих поединков будет разбросана по телевизионной сетке телеканалов УНИАН и сайта «ТСН.Проспорт».
В 19-м туре на 2+2 состоится показ матча «Заря» - «Динамо», который состоится в субботу, 25 февраля.
Ранее сообщалось об отсутствии в эфирной сетке матча «Черноморец» – «Карпаты», запланированного на 26 февраля.
Напомним, «1+1 Медиа» обладает правами на показ домашних матчей «Динамо», «Днепра», «Волыни», «Карпат», «Черноморца» и «Зари».
Источник — Sportarena
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Давно смотрю сопкаст и айстрим и даже не помню что такое кабельное.
Давно смотрю сопкаст и айстрим и даже не помню что такое кабельное.
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