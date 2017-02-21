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Компания 1+1 Медиа отменила трансляцию 13 матчей УПЛ на канале 2+2

Показ поединков пройдет на телеканалах «УНИАН» и на сайте «ТСН.Проспорт»

  • 21.02.2017 19:57
  • 3659 просмотров
  • 8 комментария
Метки
media.1plus1.ua
© media.1plus1.ua

Компания «1+1 Медиа» приняла решение об отмене показа еще12 матчей УПЛ на телеканале «2+2». Трансляция этих поединков будет разбросана по телевизионной сетке телеканалов УНИАН и сайта «ТСН.Проспорт».

В 19-м туре на 2+2 состоится показ матча «Заря» - «Динамо», который состоится в субботу, 25 февраля.

Ранее сообщалось об отсутствии в эфирной сетке матча «Черноморец» – «Карпаты», запланированного на 26 февраля.

Напомним, «1+1 Медиа» обладает правами на показ домашних матчей «Динамо», «Днепра», «Волыни», «Карпат», «Черноморца» и «Зари».

Источник — Sportarena

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Комментарии
    H4des
      H4des, 21.02.2017 20:07
    +2
    И конечно же в качестве 480p.
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    Андрей Штогрин
      Андрей Штогрин, 21.02.2017 20:18
    +1
    да ну той футбол в баню, я лучше атаку доисторического крокодила посмотрю или квартал
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    mavast
      mavast, 21.02.2017 20:28
    0
    совсем озверел, шакал
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    fairplay
      fairplay, 21.02.2017 20:34
    0
    вот это поворот
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    galashek7
      galashek7, 21.02.2017 20:40
    +1
    H4des, 21.02.2017 20:07
    И конечно же в качестве 480p.
    . 3gp
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    Василий Ковальский
      Василий Ковальский, 21.02.2017 20:41
    -4
    И правильно сделали , рейтинг матчей УПЛ практически на нуле
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    seregka1991
      seregka1991, 21.02.2017 20:50
    +2
    Вообще плевать)
    Давно смотрю сопкаст и айстрим и даже не помню что такое кабельное.
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    petja.88
      petja.88, 21.02.2017 20:54
    +2
    seregka1991, 21.02.2017 20:50
    Вообще плевать)
    Давно смотрю сопкаст и айстрим и даже не помню что такое кабельное.
    Ну ну.....Сопкасти і айстрім стрімлять трансляцію з того ж таки каналу,не буде канал вести трансляцію не буде і по сопці і айстріму!!!
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