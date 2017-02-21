Черкасский Днепр может перейти в коммунальную собственность

20 лютого в Черкасах відбулася зустріч засновників та представників футбольного клубу «Черкаський Дніпро» з керівниками міста і області.
На порядку денному були питання підсумків навчально-тренувальних зборів команди, фінансування клубу, маркетингу та співпраці з підприємствами Черкащини і місцевими владними структурами, а також обговорення подальшого існування професіонального футбольного клубу «Черкаський Дніпро».За підсумками зустрічі було прийнято рішення створити робочу комісію з представників Черкаської обласної державної адміністрації, міськвиконкому та футбольного клубу, з метою передати клуб у комунальну власність.
Источник — ФК Черкасский Днепр
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