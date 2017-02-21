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Черкасский Днепр может перейти в коммунальную собственность

Состоялась встреча основателей и представителей футбольного клуба

  • 21.02.2017 21:10
  • 491 просмотров
  • 2 комментария
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ckdnipro.com.ua
© ckdnipro.com.ua

20 лютого в Черкасах відбулася зустріч засновників та представників футбольного клубу «Черкаський Дніпро» з керівниками міста і області.

На порядку денному були питання підсумків навчально-тренувальних зборів команди, фінансування клубу, маркетингу та співпраці з підприємствами Черкащини і місцевими владними структурами, а також обговорення подальшого існування професіонального футбольного клубу «Черкаський Дніпро».За підсумками зустрічі було прийнято рішення створити робочу комісію з представників Черкаської обласної державної адміністрації, міськвиконкому та футбольного клубу, з метою передати клуб у комунальну власність.

Источник — ФК Черкасский Днепр

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Комментарии
    Fan_007
      Fan_007, 21.02.2017 21:50
    +3
    Не долго музыка играла, недолго Лашкул танцевал... Сдулся Володенька... Все, что нужно от Черкасс взял, а спонсор бывший в бегах.
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    Vit18
    online
      Vit18, 21.02.2017 21:55
    +2
    Ганьба
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