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ГЕНИНСОН: «Надеюсь, вернемся к формату чемпионата из 16 команд»

Президент Премьер-лиги – о планах на будущее

  • 21.02.2017 19:17
  • 207 просмотров
  • 2 комментария
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Sport.ua. Владимир Генинсон
© Sport.ua. Владимир Генинсон

Президент украинской Премьер-лиги Владимир Генинсон рассказал о возможном возврате чемпионата к формату с 16-ю командами.

«Формат из 16-ти команд? Надеюсь, что мы на третий сезон эксперимента вернемся к такой схеме.

Сейчас заканчивается первый сезон, следующий — второй, а третий — уже возврат к 16-ти командам.

Если клубы первой лиги продолжат оздоровление и рост, который есть сейчас, то наш эксперимент с ФФУ пройдет успешно», – сказал Генинсон.

Источник — Sportarena

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Комментарии
    resident_ua
    online
      resident_ua, 21.02.2017 19:28
    +1
    Памятаєте як його призначали спасати лігу?
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    tarasbulba007
    online
      tarasbulba007, 21.02.2017 19:35
    0
    Какой сказочник... Тут из 12 половина может не доиграть до конца.А он 16...
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