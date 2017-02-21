ГЕНИНСОН: «Надеюсь, вернемся к формату чемпионата из 16 команд»

Президент украинской Премьер-лиги Владимир Генинсон рассказал о возможном возврате чемпионата к формату с 16-ю командами.
«Формат из 16-ти команд? Надеюсь, что мы на третий сезон эксперимента вернемся к такой схеме.
Сейчас заканчивается первый сезон, следующий — второй, а третий — уже возврат к 16-ти командам.
Если клубы первой лиги продолжат оздоровление и рост, который есть сейчас, то наш эксперимент с ФФУ пройдет успешно», – сказал Генинсон.
Источник — Sportarena
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