ГЕНИНСОН: «Надеюсь, вернемся к формату чемпионата из 16 команд»

Президент украинской Премьер-лиги Владимир Генинсон рассказал о возможном возврате чемпионата к формату с 16-ю командами.

«Формат из 16-ти команд? Надеюсь, что мы на третий сезон эксперимента вернемся к такой схеме.

Сейчас заканчивается первый сезон, следующий — второй, а третий — уже возврат к 16-ти командам.

Если клубы первой лиги продолжат оздоровление и рост, который есть сейчас, то наш эксперимент с ФФУ пройдет успешно», – сказал Генинсон.