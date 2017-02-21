CAS отклонил апелляции российских лыжников

Спортивный арбитражный суд в Лозанне вынес решение по делам российских лыжников Александра Легкова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгения Белова и Евгении Шаповаловой.
CAS отклонил апелляции российских спортсменов, которых FIS временно отстранила.
Таким образом, вышеупомянутые члены российской сборной не смогут принять участие в стартующем на этой неделе чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти.
Напомним, Вылегжанин, Петухов, Легков, Белов и Шаповалова были временно отстранены от соревнований на основе данных из доклада Ричарда Макларена.
Источник — Sportbox
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