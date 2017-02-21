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CAS отклонил апелляции российских лыжников

Российских лыжников не допустили до чемпионата мира

  • 21.02.2017 18:38
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Спортивный арбитражный суд в Лозанне вынес решение по делам российских лыжников Александра Легкова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгения Белова и Евгении Шаповаловой.

CAS отклонил апелляции российских спортсменов, которых FIS временно отстранила.

Таким образом, вышеупомянутые члены российской сборной не смогут принять участие в стартующем на этой неделе чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти.

Напомним, Вылегжанин, Петухов, Легков, Белов и Шаповалова были временно отстранены от соревнований на основе данных из доклада Ричарда Макларена.

Источник — Sportbox

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