CAS отклонил апелляции российских лыжников

Какой сказочник... Тут из 12 половина может не доиграть до конца.А он 16...

Ахахах...Ніхто не заборонював. Просто УЄФА не захотіли проводити трансляцію, чому- це інше питанн...

Ну пёс там нормально подкормился после дырнама, года четыре втюхивая тему с обьеболом и получая о...

Лет так через 100

Согласен