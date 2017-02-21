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Руни вернулся в общую группу, но с Сент-Этьеном не сыграет

Нападающий получит шанс сыграть в Кубке Лиги

  • 21.02.2017 18:55
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Капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни приступил к тренировкам в общей группе после недельного отсутствия. Напомним, что Руни пропустил первый матч 1/16 финала Лиги Европы с «Сент-Этьеном» на прошлой неделе. Главный тренер «дьяволов» Жозе Моуриньо объяснил его отсутствие мышечной травмой.

Как и Люк Шоу с Маттео Дармианом, Уэйн не полетит с командой на ответный поединок, который пройдет в среду вечером во Франции. Однако к тренировкам в общей группе Руни уже приступил.

Таким образом, у 31-летнего англичанина остаются шансы сыграть в финале Кубка Лиги против «Саутгемптона», который состоится в воскресенье на «Уэмбли».

Источник — Fapl.ru

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