Руни вернулся в общую группу, но с Сент-Этьеном не сыграет

Капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни приступил к тренировкам в общей группе после недельного отсутствия. Напомним, что Руни пропустил первый матч 1/16 финала Лиги Европы с «Сент-Этьеном» на прошлой неделе. Главный тренер «дьяволов» Жозе Моуриньо объяснил его отсутствие мышечной травмой.

Как и Люк Шоу с Маттео Дармианом, Уэйн не полетит с командой на ответный поединок, который пройдет в среду вечером во Франции. Однако к тренировкам в общей группе Руни уже приступил.

Таким образом, у 31-летнего англичанина остаются шансы сыграть в финале Кубка Лиги против «Саутгемптона», который состоится в воскресенье на «Уэмбли».