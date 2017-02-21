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Езерский возглавил юношескую сборную Украины

Экс-игрок национальной команды попробует себя в самостоятельной тренерской работе

  • 21.02.2017 17:46
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Езерский возглавил юношескую сборную Украины

В юношеской сборной Украины U-19, по имеющейся информации, произошла смена в тренерском штабе — у Владимира Цыткина истек срок контракта с ФФУ. Его преемником будет Владимир Езерский, до этого входивший в тренерский штаб Мирона Маркевича в Днепре.

В календаре сборной U-19 в конце марта (23—28 числа) значится элит-раунд отбора Евро-2017. Его примет Голландия, а еще сыграют Греция и Финляндия. В финальный турнир (2—15 июля, Грузия) выйдут только победители квартетов.

В качестве подготовки к элит-раунду в конце февраля и начале марта у сборной Украины U-19 в планах записаны спарринги с командой Израиля. По нашей информации — 28 февраля и 2 марта.

Источник — Золотой талант Украины

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