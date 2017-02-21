Езерский возглавил юношескую сборную Украины

То же касается и Аякса!

Избавиться от легионеров и превратиться в чемп Молдавии

Рівень команд різний ! Дуже різний . ахахахах как же меня веселит Штольня, обыграли парочку ту...

так стоп, ты указал что гладкого свели в дубль за то что он не пошел в Рашку, предварительно пост...

Ніде не вказано ,хоча абсолютно зрозуміло ! Не захотів у Турцію ,не захотів у росії - ну як же щ...