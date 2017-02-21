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Рух запланировал пять спаррингов на сборах в Турции

Винниковская команда отправляется в Турцию

  • 21.02.2017 17:41
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Сьогодні стали відомі усі суперники «Руху» на третіх тренувальних зборах, що відбудуться у турецькому Белеку.

Отож, перший міжнародний контрольний поєдинок в історії винниківчан запланований на 28 лютого. Опонент - команда з Казахстану «Жетису». Наступне випробування для «Руху» буде значно серйознішим, адже протистояти бронзовому призеру чемпіонату Білорусі мінському «Динамо». З постійним учасником єврокубків призначене побачення на 4 березня. І вже наступного дня виявляти сильнішого з іще одним представником чемпіонату Казахстану - «Кираном». 8 березня футболісти «Руху» перевірять свої сили на фоні лідера Першої ліги – маріупольського «Іллічівця». Заключна товариська гра запланована на 10 березня, тоді на «Рух» чекає двобій з норвезьким «Егерсундом». У себе на батьківщині ця команда виступає у Другій лізі.

А в суботу 11 березня винниківська делегація повернеться до Львова, де і відбудеться заключний етап підготовки до весняної частини чемпіонату. До Туреччини «Рух» вирушить у суботу 25 лютого, повідомляє офіційний сайт клубу.

Источник — ФК Рух Винники

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