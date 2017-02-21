Хорхе САМПАОЛИ: «У нас есть шанс попасть в восьмерку сильнейших»

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли – о предстоящем матче против «Лестера» в Лиге чемпионов:

«Это невероятно важный матч - у нас есть уникальный шанс войти в восьмерку сильнейших клубов планеты. Да, у «Лестера» существенные проблемы в чемпионате Англии, но я прекрасно понимаю - если мы не покажем свою лучшую игру и будем терять концентрацию, соперник доставит нам серьезные проблемы. В конце концов, «Лестер» уверенно занял первое место в своей группе.

Если будем рисковать и терять мяч, это должно происходить на том участке поля, чтобы у нас была возможность прессинговать и быстро вернуть его себе. «Лестеру» нельзя класть палец в рот. Убежден, если начать соревноваться с этой командой в открытом футболе, она может нанести фатальный урон».