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Відбулося жеребкування чемпіонату України-2017 серед жіночих команд

В турнірі виступить 9 команд

  • 21.02.2017 16:59
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Відбулося жеребкування чемпіонату України-2017 серед жіночих команд

20 лютого, у вихідний день зимового чемпіонату України серед жіночих команд, в конференц-залі готелю «Соната «Львові відбулася офіційна церемонія нагородження гравців, які, за підсумками опитування, увійшли до складу символічної збірної чемпіонату України 2016 року. Участь у нагородженні взяв представник Асоціації футболістів-професіоналів України - Єгор Копилов та заступник начальника Відділу жіночого футболу ФФУ - Руслан Діденко.

Також було проведено жеребкування перехідного чемпіонату України з футболу 2017 року серед жіночих команд. У першості України 2017 року візьмуть участь 9 команд. Сам же турнір пройде в одне коло.

Команди отримали наступні номери при жеребкуванні:

1. «Злагода» (Дніпро)
2. «Житлобуд-1» (Харків)
3. «Єдність» (Плиски, Чернігівська область)
4. «Ятрань-Уманьферммаш-БЕРЕСТІВЕЦЬ» (Уманський р-н)
5. «Атекс-СДЮШОР-16» (Київ)
6. «Пантери» (Умань)
7. «Легенда-ШВСМ» (Чернігів)
8. «Житлобуд-2» (Харків)
9. «Родина-Ліцей» (Костопіль)

Перший тур Чемпіонату України виглядає наступним чином, орієнтовно старт чемпіонату - 22 квітня:

«Злагода» - пропускає тур
«Родина-Ліцей» - «Житлобуд-1»
«Житлобуд-2» - «Єдність»
«Легенда-ШВСМ» - «Ятрань-БЕРЕСТІВЕЦЬ»
«Пантери» - «Атекс-СДЮШОР-16»

Також цього дня відділ жіночого футболу, за підтримки ФФУ, Асоціації футболістів-професіоналів FIFPro, для команд-учасників Вищої Ліги провели семінар, на якому були підняті питання про матчі з фіксованим результатом. Була проведена роз'яснювальна робота, продемонстровано відео про подібні негативні випадки у футболі, а також відбулося анонімне анкетування гравців, де піднімалася низка актуальних питань, що стосувалися трудової діяльності футболістів.

Источник — Федерация футбола Украины

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