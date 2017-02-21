Відбулося жеребкування чемпіонату України-2017 серед жіночих команд

20 лютого, у вихідний день зимового чемпіонату України серед жіночих команд, в конференц-залі готелю «Соната «Львові відбулася офіційна церемонія нагородження гравців, які, за підсумками опитування, увійшли до складу символічної збірної чемпіонату України 2016 року. Участь у нагородженні взяв представник Асоціації футболістів-професіоналів України - Єгор Копилов та заступник начальника Відділу жіночого футболу ФФУ - Руслан Діденко.
Також було проведено жеребкування перехідного чемпіонату України з футболу 2017 року серед жіночих команд. У першості України 2017 року візьмуть участь 9 команд. Сам же турнір пройде в одне коло.
Команди отримали наступні номери при жеребкуванні:
1. «Злагода» (Дніпро)
2. «Житлобуд-1» (Харків)
3. «Єдність» (Плиски, Чернігівська область)
4. «Ятрань-Уманьферммаш-БЕРЕСТІВЕЦЬ» (Уманський р-н)
5. «Атекс-СДЮШОР-16» (Київ)
6. «Пантери» (Умань)
7. «Легенда-ШВСМ» (Чернігів)
8. «Житлобуд-2» (Харків)
9. «Родина-Ліцей» (Костопіль)
Перший тур Чемпіонату України виглядає наступним чином, орієнтовно старт чемпіонату - 22 квітня:
«Злагода» - пропускає тур
«Родина-Ліцей» - «Житлобуд-1»
«Житлобуд-2» - «Єдність»
«Легенда-ШВСМ» - «Ятрань-БЕРЕСТІВЕЦЬ»
«Пантери» - «Атекс-СДЮШОР-16»
Також цього дня відділ жіночого футболу, за підтримки ФФУ, Асоціації футболістів-професіоналів FIFPro, для команд-учасників Вищої Ліги провели семінар, на якому були підняті питання про матчі з фіксованим результатом. Була проведена роз'яснювальна робота, продемонстровано відео про подібні негативні випадки у футболі, а також відбулося анонімне анкетування гравців, де піднімалася низка актуальних питань, що стосувалися трудової діяльності футболістів.
Источник — Федерация футбола Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.