ЛЕВЧЕНКО: «Матч Динамо с Аяксом станет проверкой для киевлян»

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко, большая часть футбольной карьеры которого прошла в Голландии, поделился своими мыслями по поводу предстоящего поединка Юношеской лиги УЕФА Аякс — Динамо. Матч состоится сегодня вечером в пригороде Амстердама — Дейвендрехте (начало — в 19.00 по киевскому времени).



— Обязательно поеду на эту игру, — сказал Евгений. — По поводу того, за кого болеть буду, то тут и вариантов других нет: конечно, за киевлян. С Аяксом меня ничего не связывает. Если, конечно, не считать того, что с наставником молодежной команды этого клуба Ароном Винтером мы регулярно видимся — играем в футбол через сетку. Но больше все-таки хочется увидеть своих соотечественников. Из Киева приедет, например, Володя Езерский, который сейчас проходит обучение на тренерский диплом PRO (по информации ЗТ, он возглавил сборную Украины U-19, кандидатами в которую является большая группа футболистов Динамо. — Прим. ред.).



— Что ожидаете непосредственно от матча?

— Из того, что я знаю, игроки в молодежной команде Динамо — очень талантливые, на них возлагают огромные надежды. В то же время Аякс славится своей школой. К примеру, сегодня точно сыграет Джастин Клайверт (или Клюйверт, как его называют в Украине) — игрок, который уже зарекомендовал себя в основной команде своего клуба.



Встретятся между собой две футбольные школы. В динамовской команде тоже есть игроки, понюхавшие пороха в высшем дивизионе чемпионата Украины. Это будет очень интересная проверка для них в плане готовности. Киевляне прекрасно провели групповой турнир, но сегодня им предстоит пройти реальный тест, насколько они готовы к вызовам современного футбола.