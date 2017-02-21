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Десять фактов о менхенгладбахской Боруссии

«Жеребцы» навели шороху в семидесятые прошлого века

  • 21.02.2017 16:30
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AFP/Uefa.com
© AFP/Uefa.com

Золотая эра менхенгладбахской «Боруссии» пришлась на 70-е годы ХХ века, но сегодня ее имя снова на слуху. UEFA.com рассказывает интересные факты из истории команды.

Золотая эра менхенгладбахской «Боруссии» пришлась на 70-е годы прошлого века, но сегодня ее имя снова на слуху. Уступив в четверг «Фиорентине» (0:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, немцы попытаются отыграться во Флоренции, а пока мы рассказываем об истории этой веселой команды.

Год основания: 1900

Прозвище: Die Fohlen («жеребята»)

Достижения в турнирах УЕФА

• Кубок УЕФА: 1975, 1979

Достижения на внутренней арене

• Чемпионат Германии: 5 (1970, 1971, 1975, 1976, 1977)

• Кубок Германии: 3 (1960, 1973, 1995)

• Название клуба происходит от латинского наименования Пруссии, в состав которой тогда входил Менхенгладбах. В некоторых областях команду по-прежнему называют «пруссами» (die Borussen). После Первой мировой войны Пруссия распалась, и данное территориальное образование вошло в состав Германии. Как и в случае с мюнхенской «Баварией» (Bayern München), в оригинальном названии сначала идет название региона, а потом города.

• В конце 50-х - начале 60-х в рядах «Боруссии» блистал Альберт Брюлльс. Когда в 1962 году клуб оказался на грани банкротства, менхенгладбахцев спасла продажа нападающего в «Модену». За Брюлльса предложили 250 тысяч немецких марок, однако всю сумму заплатили наличными, в связи с чем возвращение вице-президента «Боруссии» Хельмута Грашоффа из Италии превратилось в настоящий кошмар. Грашофф не находил себе места, потому что боялся, что в случае обнаружения в багаже таких денег его примут за грабителя банков.

• В 70-х, сперва под началом Хеннеса Вайсвайлера, а затем и с Удо Латтеком менхенгладбахская молодежь показывала столь задорный и динамичный атакующий футбол, что команду с легкой руки местного журналиста начали называть «жеребятами». Характеристика оказалась очень точной, и впоследствии прозвище прочно закрепилось за «Боруссией». За десятилетнюю золотую эру Вайсвайлер и Латтек выиграли с менхенгладбахцами пять чемпионских титулов и два Кубка УЕФА.

• Гюнтер Нетцер был одним из ключевых игроков команды Вайсвайлера, хотя в 1973-м потерял место в составе. В начале года техничный полузащитник согласовал условия перехода в «Реал», что возмутило болельщиков «Боруссии». Концовку сезона капитан проводил на скамейке запасных менхенгладбахцев, не попав в «основу» даже на финал Кубка Германии против «Кельна».

В перерыве Вайсвайлер сказал Нетцеру, чтобы тот готовился войти в игру, но футболист ответил отказом. Так началась одна из главных сказок немецкого футбола. В добавленное время травму получил Кристиан Кулик, тут же попросивший замену. Нетцер снял тренировочный костюм и, проходя мимо тренера, промолвил: «Сейчас уже сыграю». Два касания мяча, пушечный удар в левую «девятку», и «Боруссия» выигрывает Кубок Германии.

• Свою самую крупную победу менхенгладбахцы одержали в сезоне 1977/78, когда фактически уничтожили одноклубников из Дортмунда - 12:0. Еще примечательнее ту встречу делают обстоятельства. Перед заключительным туром чемпионата «жеребята» имели равное количество очков с лидировавшим «Кельном», но уступали ему -10 по разнице мячей. Менхенгладбах отдал все силы, но конкурент сам добился разгромной победы (5:0) и в итоге опередил «Боруссию» на три мяча.

• В 80-е мощь команды пошла на убыль. «Боруссия» могла взять Кубок Германии в 1984-м, но Лотар Маттеус не реализовал пенальти в финале с «Баварией». Можете представить себе, какие чувства это вызвало у болельщиков, учитывая, что еще до этого защитник объявил о скором переезде в Мюнхен. Не сжалилась судьба-злодейка над «Боруссией» и годом позже, когда та обыграла «Реал» со счетом 5:1 в первом матче 1/8 финала Кубка УЕФА лишь для того, чтобы пропустить в Мадриде четыре безответных мяча.

• Гравийный карьер превратился в легендарный стадион. История нашумевшего «Бекельбергштадиона» очень богата и знает множество историй и казусов. Возьмем хотя бы сломанную штангу в 1971 году - инцидент, который привел к замене деревянных каркасов ворот на алюминиевые. За десятки лет стадион, территория которого использовалась для производства танков во время Второй мировой войны, неоднократно обновлялся, но в итоге стало ясно, что современный футбол требует новую арену. Так появился «Боруссия-Парк», распахнувший свои двери в 2004 году.

• В феврале 2011 года в команду пришел швейцарский тренер Люсьен Фавр, спасший ее от очередного вылета из высшего дивизиона. В тот момент «Боруссия» шла последней в бундеслиге с отставанием в семь очков от безопасной зоны, но Фавру удалось сотворить чудо. Под его началом Гладбах попал в «стыки» за сохранение прописки в элите немецкого футбола, а гол Марко Ройса помог одолеть «Бохум».

• В следующем сезоне команда продемонстрировала поразительный прогресс и, заняв четвертое место в бундеслиге, получила право сыграть в квалификации Лиги чемпионов УЕФА. Но затем «Боруссию» покинули Данте, Ройс и Роман Нойштедтер, и Фавру пришлось строить новую команду. «Это все равно, что из «Барселоны» одновременно уйдут Лионель Месси, Хави и Жерар Пике», - посетовал тренер.

• «Боруссия» снова представлена на европейской арене и ведет себя под стать своим жизнерадостным болельщикам. Когда перед визитом в Глазго в рамках Лиги чемпионов один из шотландских пабов прорекламировал игру как «Селтик» - «Немецкая команда» («A German Team»), решив не связываться со сложным названием, «Боруссия» тут же переименовала свой аккаунт в сети Twitter на... «Немецкая команда».

Лучший бомбардир в еврокубках

45: Юпп Хайнкес (23 гола в Кубке УЕФА)

Лидеры по средней результативности в еврокубках (минимум 20 матчей):

2,62: «Реймс» (63 гола в 24 матчах)

 2,27: «Дерби Каунти» (50 голов в 22 матчах)

 2,16: «Боруссия» Менхенгладбах (350 голов в 162 матчах)

 2,11: «Реал» (1079 голов в 511 матчах)

 2,03: «Айнтрахт» (215 голов в 106 матчах)

Источник — УЕФА

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