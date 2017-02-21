УЕФА высоко оценил программу ФФУ для крымских переселенцев

20 лютого у Будинку футболу відбулася робоча нарада з представниками УЄФА стосовно функціонування та розвитку кримського футболу на материковій частині України. Від УЄФА участь у зустрічі взяли член Виконкому Франтішек Лаурінець, віце-президент Григорій Суркіс та голова департаменту національних асоціацій Зоран Лаковіч. Українська сторона була представлена президентом ФФУ Андрієм Павелком, першим віце-президентом Вадимом Костюченком, віце-президентом та головою Федерації футболу Криму Сергієм Куніциним, головою Херсонської обласної федерації футболу Андрієм Гордєєвим та першим віце-президентом Федерації футболу Криму Миколою Паламарчуком.



Учасники зустрічі підвели підсумки вже реалізованих програм ФФУ, спрямованих на підтримку кримських переселенців на материку: проект соціальної відповідальності для дітей «Play away, Play everywhere – грай в гостях, грай всюди», проведення футбольних фестивалів і змагань, розбудова футбольної інфраструктури та поновлення роботи Федерації футболу Криму на Херсонщині.



– Насамперед, я побачив, що багато вже було зроблено ФФУ, – поділився своїми враженнями після зустрічі Франтішек Лаурінець. – Але що для мене важливіше – я побачив інтерес, активність та бажання у людей з ФФУ, з кримської та херсонської обласної федерацій, побачив як вони люблять футбол і наскільки вони готові зробити щось для розвитку футболу.



Представники УЄФА високо оцінили співпрацю з ФФУ та підтвердили готовність продовжувати надавати всіляку підтримку кримському футболу. З цією метою у департаменті національних асоціацій УЄФА буде призначений окремий співробітник, який опікуватиметься кримським питанням.



– Ми маємо повну підтримку з боку УЄФА в питаннях розвитку кримського футболу, – підбив підсумки наради президент ФФУ Андрій Павелко. – Було обговорено низку вже реалізованих проектів, а також намічені майбутні кроки співпраці. Крим – це Україна і, зрештою, він повернеться до складу нашої країни, тому ми зобов’язані максимально допомагати нашим співвітчизникам, які вимушено переїхали на материкову частину, створювати для них комфортні умови для занять футболом, за допомогою найулюбленішої гри сприяти їхній адаптації до нових умов життя.



Наступним кроком на підтримку кримського футболу стане проведення у Херсоні «Відкритого Кубка Федерації футболу АР Крим-2017», який розпочнеться вже 1 березня і проводитиметься на нещодавно збудованому полі зі штучним покриттям міської КДЮСШ.