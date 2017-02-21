На Суперкубок Украины претендуют Одесса, Львов и Харьков

На встрече с журналистами президент УПЛ Владимир Генинсон поделился информацией о том, где может пройти Суперкубок Украины следующего сезона.

«Мы разослали запросы в несколько городов, которые отвечают требованиям безопасности, имеют вместительные стадионы, наличие туристов в летнее время. Ценовая политика одного из городов нас полностью устроила. Городские власти предоставили гарантийные письма. Будет ли это снова Одесса? Это решение примут хозяева клубов.

Помимо Одессы Суперкубок могут получить также Харьков и Львов», - заявил Генинсон.