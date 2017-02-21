Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Тарас ЗАВИЙСКИЙ: «Дулуб – прогрессивный наставник»

Полузащитник «Карпат» - о турецких сборах и возобновлении чемпионата

  • 21.02.2017 15:38
  • 150 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Карпаты. Тарас Завийский
© ФК Карпаты. Тарас Завийский

Півзахисник «Карпат» розповідає про Туреччину, нових партнерів та свої перспективи навесні

— Тарасе, доведеться почати з не зовсім приємного: прихильників «Карпат» по-справжньому налякав останній спаринг із данським «Фремад Амагер». Навіть пролунали радикальні думки, що команда не готова до чемпіонату…
— Бачив негативну реакцію й не розумію, звідки вона походить. Більшість людей дивилася матч на відео, з цього зробивши висновки. То був наш завершальний спаринг, можливо, ми вже мали «валізний» настрій. А головне — грали на тлі втоми, як фізичної так і психологічної. І пробували нові комбінації. Насправді нічого особливого не сталося. Вважаю, що провели хороші збори.

— Про збори: чим відрізняється методика Олега Дулуба від баченого досі?
— Головне — у нас узагалі не було тренувань без м’яча. Жодного! Не було звичних для українських тренерів багатокілометрових кросів. Із другого боку, нам запропонували велику інтенсивність тренувань, які були коротким. Це те, що я для себе відзначив.

— Уже знаємо, що на зборах «Карпати» не використовували тактику з трьома оборонцями…
— Думаю, це через травму центрального захисника Івана Лобая. Хоча загалом на це запитання краще відповість тренер.

— Як минає адаптація Артема Філімонова й Євгена Боровика?
— Хороші хлопці, вже влилися в колектив. Не думаю, що у них виникли якість проблеми.

— Про поновлення чемпіонату: як оцінюєте свої перспективи на основу з огляду на те, що в першій половині турніру зіграли всього три матчі?
— Головна причина, чому я не грав, — травма плеча, через яку три тижні майже не рухався. На зборах у Туреччині взяв участь у всіх спарингах і… життя покаже, як буде навесні.

— У спілкуванні з журналістами Дулуб залишає враження спокійної врівноваженої людини. Який він із гравцями?
— Такий же! Стриманий, упевнений у собі, знає, що робити і яким напрямком рухатися. Прогресивний наставник. Із ним комфортно.

Источник — Официальный сайт УПЛ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.