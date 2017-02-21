Тарас ЗАВИЙСКИЙ: «Дулуб – прогрессивный наставник»

Півзахисник «Карпат» розповідає про Туреччину, нових партнерів та свої перспективи навесні



— Тарасе, доведеться почати з не зовсім приємного: прихильників «Карпат» по-справжньому налякав останній спаринг із данським «Фремад Амагер». Навіть пролунали радикальні думки, що команда не готова до чемпіонату…

— Бачив негативну реакцію й не розумію, звідки вона походить. Більшість людей дивилася матч на відео, з цього зробивши висновки. То був наш завершальний спаринг, можливо, ми вже мали «валізний» настрій. А головне — грали на тлі втоми, як фізичної так і психологічної. І пробували нові комбінації. Насправді нічого особливого не сталося. Вважаю, що провели хороші збори.



— Про збори: чим відрізняється методика Олега Дулуба від баченого досі?

— Головне — у нас узагалі не було тренувань без м’яча. Жодного! Не було звичних для українських тренерів багатокілометрових кросів. Із другого боку, нам запропонували велику інтенсивність тренувань, які були коротким. Це те, що я для себе відзначив.



— Уже знаємо, що на зборах «Карпати» не використовували тактику з трьома оборонцями…

— Думаю, це через травму центрального захисника Івана Лобая. Хоча загалом на це запитання краще відповість тренер.



— Як минає адаптація Артема Філімонова й Євгена Боровика?

— Хороші хлопці, вже влилися в колектив. Не думаю, що у них виникли якість проблеми.



— Про поновлення чемпіонату: як оцінюєте свої перспективи на основу з огляду на те, що в першій половині турніру зіграли всього три матчі?

— Головна причина, чому я не грав, — травма плеча, через яку три тижні майже не рухався. На зборах у Туреччині взяв участь у всіх спарингах і… життя покаже, як буде навесні.



— У спілкуванні з журналістами Дулуб залишає враження спокійної врівноваженої людини. Який він із гравцями?

— Такий же! Стриманий, упевнений у собі, знає, що робити і яким напрямком рухатися. Прогресивний наставник. Із ним комфортно.