Матч Шахтер — Сельта будет обслуживать словенская бригада арбитров

Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на матче «Шахтер» - «Сельта» в рамках Лиги Европы.

Главным рефери в поле будет словенец Славко Винчич.

Ассистенты арбитра: Томаж Кланчник и Андраж Ковачич.

Арбитры за воротами: Драгослав Перич и Роберто Понис.

Четвертый арбитр: Грега Кордеж.

Винчич единожды работал на матче с участием украинкой команды, в 2015-м году словенец судил поединок между «Динамо» и «Генгамом».

Матч «Шахтер» – «Сельта» состоится 23 февраля в 22:05 по киевскому времени.