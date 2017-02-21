Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Матч Шахтер — Сельта будет обслуживать словенская бригада арбитров

Славко Винчич будет главным рефери в поле

  • 21.02.2017 15:31
  • 190 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер

Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на матче «Шахтер» - «Сельта» в рамках Лиги Европы.

Главным рефери в поле будет словенец Славко Винчич.

Ассистенты арбитра: Томаж Кланчник и Андраж Ковачич.

Арбитры за воротами: Драгослав Перич и Роберто Понис.

Четвертый арбитр: Грега Кордеж.

Винчич единожды работал на матче с участием украинкой команды, в 2015-м году словенец судил поединок между «Динамо» и «Генгамом».

Матч «Шахтер» – «Сельта» состоится 23 февраля в 22:05 по киевскому времени.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.