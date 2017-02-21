Матч Шахтер — Сельта будет обслуживать словенская бригада арбитров

Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на матче «Шахтер» - «Сельта» в рамках Лиги Европы.
Главным рефери в поле будет словенец Славко Винчич.
Ассистенты арбитра: Томаж Кланчник и Андраж Ковачич.
Арбитры за воротами: Драгослав Перич и Роберто Понис.
Четвертый арбитр: Грега Кордеж.
Винчич единожды работал на матче с участием украинкой команды, в 2015-м году словенец судил поединок между «Динамо» и «Генгамом».
Матч «Шахтер» – «Сельта» состоится 23 февраля в 22:05 по киевскому времени.
Источник — Sport.ua
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