Ребров отправил Гладкого в дубль

Как стало известно Sport Arena, «Динамо» больше не рассчитывает на форварда Александра Гладкого и перевело его в дубль.



Уже после того, как Сергей Ребров отправил игрока в дубль, «Динамо» поступило предложение от «Крыльев Советов», но Гладкий отказался от него по политическим причинам. Однако предложение самарского клуба до сих пор в силе.



Напомним, этой зимой турецкие СМИ активно сватали Гладкого в один из клубов местной Суперлиги, где интерес к нему якобы проявляли «Фенербахче», «Аланьяспор» и «Истанбул Башакшехир». Однако форвард решил поехать на тренировочные сборы с «Динамо», чтобы попробовать закрепиться в основной обойме команды.



Александр Гладкий перешел в «Динамо» летом минувшего года из «Шахтера» на правах свободного агента. В 11 матчах текущего сезона во всех турнирах 29-летний форвард не сумел отличиться результативными действиями.



В настоящее время в основной обойме команды Сергея Реброва есть нападающие Жуниор Мораес, Артем Беседин и Роман Яремчук, вернувшийся из «Александрии», где он провел первую часть сезона на правах аренды.



Действующий контракт Гладкого с «Динамо» рассчитан до лета 2019 года.



Ранее он также защищал цвета «Днепра», «Карпат», ФК «Харьков» и «Металлиста». За сборную Украины на его счету 1 гол в 11 играх.