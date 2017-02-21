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Ребров отправил Гладкого в дубль

Нападающим интересуется российский клуб

  • 21.02.2017 15:24
  • 2402 просмотров
  • 10 комментария
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ФК Динамо. Александр Гладкий
© ФК Динамо. Александр Гладкий

Как стало известно Sport Arena, «Динамо» больше не рассчитывает на форварда Александра Гладкого и перевело его в дубль.

Уже после того, как Сергей Ребров отправил игрока в дубль, «Динамо» поступило предложение от «Крыльев Советов», но Гладкий отказался от него по политическим причинам. Однако предложение самарского клуба до сих пор в силе.

Напомним, этой зимой турецкие СМИ активно сватали Гладкого в один из клубов местной Суперлиги, где интерес к нему якобы проявляли «Фенербахче», «Аланьяспор» и «Истанбул Башакшехир». Однако форвард решил поехать на тренировочные сборы с «Динамо», чтобы попробовать закрепиться в основной обойме команды.

Александр Гладкий перешел в «Динамо» летом минувшего года из «Шахтера» на правах свободного агента. В 11 матчах текущего сезона во всех турнирах 29-летний форвард не сумел отличиться результативными действиями.

В настоящее время в основной обойме команды Сергея Реброва есть нападающие Жуниор Мораес, Артем Беседин и Роман Яремчук, вернувшийся из «Александрии», где он провел первую часть сезона на правах аренды.

Действующий контракт Гладкого с «Динамо» рассчитан до лета 2019 года.

Ранее он также защищал цвета «Днепра», «Карпат», ФК «Харьков» и «Металлиста». За сборную Украины на его счету 1 гол в 11 играх.

Источник — Sportarena

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Комментарии
    Артем Ильичев
      Артем Ильичев, 21.02.2017 15:34
    +4
    Александрия в аренду возьмёт)
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    sus1ik
      sus1ik, 21.02.2017 15:38
    +6
    Они так дубль наказывают ?
    Ссылка
    уух
    online
      уух, 21.02.2017 15:42
    +7
    ну и н***я было его брать???
    Ссылка
    aleks.rom.ry
    online
      aleks.rom.ry, 21.02.2017 15:43
    +4
    Гладкий зірка Українського фудболу
    Ссылка
    jekavayp
      jekavayp, 21.02.2017 15:51
    -1
    Пошел бы в Зарю например, или Ворсклу, зачем карьеру окончательно гробить
    Ссылка
    Одинокий волк
      Одинокий волк, 21.02.2017 15:53
    0
    Да, скис Александер на лавке у Луческу, как Белик тот же, а было время лучшим бомбардёром чемпа был! Жаль!
    Ссылка
    SEMIRAMID
    online
      SEMIRAMID, 21.02.2017 15:55
    +2
    Пора Саше Гладкому играть в ...домино! Ну не пошла у него игра в Динамо, значит пришла пора или сменить клуб на второсортный, или повесить бутсы на гвоздь или сменить профессию. Может домино, настольный футбол, игровые карты, есть немало интересных занятий, где Гладкий может вполне дорасти до мастера спорта. Саша! Дерзай!
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    taipen
      taipen, 21.02.2017 16:10
    0
    Карпати можуть забрати на пів року, якраз треба таранного. Правда його відгодовувати треба не менше часу, щоб трохи забивати почав.
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    soccer_85
      soccer_85, 21.02.2017 16:16
    +2
    оставить/взять Гладкого что бы отдать Теодорчика в аренду.....гении трансферов и менеджмента.
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    уух
    online
      уух, 21.02.2017 16:24
    0
    soccer_85, 21.02.2017 16:16 0
    оставить/взять Гладкого что бы отдать Теодорчика в аренду.....гении трансферов и менеджмента.
    ----------------------------------

    как сказать.... а может у них цель - кровь из носу выиграть турнир дублеров?
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