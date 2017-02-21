Ребров отправил Гладкого в дубль

Как стало известно Sport Arena, «Динамо» больше не рассчитывает на форварда Александра Гладкого и перевело его в дубль.
Уже после того, как Сергей Ребров отправил игрока в дубль, «Динамо» поступило предложение от «Крыльев Советов», но Гладкий отказался от него по политическим причинам. Однако предложение самарского клуба до сих пор в силе.
Напомним, этой зимой турецкие СМИ активно сватали Гладкого в один из клубов местной Суперлиги, где интерес к нему якобы проявляли «Фенербахче», «Аланьяспор» и «Истанбул Башакшехир». Однако форвард решил поехать на тренировочные сборы с «Динамо», чтобы попробовать закрепиться в основной обойме команды.
Александр Гладкий перешел в «Динамо» летом минувшего года из «Шахтера» на правах свободного агента. В 11 матчах текущего сезона во всех турнирах 29-летний форвард не сумел отличиться результативными действиями.
В настоящее время в основной обойме команды Сергея Реброва есть нападающие Жуниор Мораес, Артем Беседин и Роман Яремчук, вернувшийся из «Александрии», где он провел первую часть сезона на правах аренды.
Действующий контракт Гладкого с «Динамо» рассчитан до лета 2019 года.
Ранее он также защищал цвета «Днепра», «Карпат», ФК «Харьков» и «Металлиста». За сборную Украины на его счету 1 гол в 11 играх.
Источник — Sportarena
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
оставить/взять Гладкого что бы отдать Теодорчика в аренду.....гении трансферов и менеджмента.
----------------------------------
как сказать.... а может у них цель - кровь из носу выиграть турнир дублеров?
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.