Севилья хочет продлить контракт с главным тренером

«Севилья» намерена продлить контракт с главным тренером команды Хорхе Сампаоли.

Президент клуба Хосе Кастро считает, что наставник заслужил поработать с командой еще минимум один сезон, так игра команды устраивает руководство клуба и болельщиков.

Контракт Сампаоли с клубом действует до 2018 года и в ближайшее время будет продлен еще на один год.