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Севилья хочет продлить контракт с главным тренером

Хорхе Сампаоли заслужил на новый контракт

  • 21.02.2017 15:16
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«Севилья» намерена продлить контракт с главным тренером команды Хорхе Сампаоли.

Президент клуба Хосе Кастро считает, что наставник заслужил поработать с командой еще минимум один сезон, так игра команды устраивает руководство клуба и болельщиков.

Контракт Сампаоли с клубом действует до 2018 года и в ближайшее время будет продлен еще на один год.

Источник — Sport.ua

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