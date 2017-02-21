Севилья хочет продлить контракт с главным тренером

«Севилья» намерена продлить контракт с главным тренером команды Хорхе Сампаоли.
Президент клуба Хосе Кастро считает, что наставник заслужил поработать с командой еще минимум один сезон, так игра команды устраивает руководство клуба и болельщиков.
Контракт Сампаоли с клубом действует до 2018 года и в ближайшее время будет продлен еще на один год.
Источник — Sport.ua
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