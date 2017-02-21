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Игроки Динамо U-19 получили напутственную речь прямо в городе

Юношеская команда киевлян прогулялась по Амстердаму

  • 21.02.2017 15:03
  • 598 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Динамомания
© Динамомания

Сегодня «Динамо» Ю19 сыграет в Амстердаме матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА против «Аякса».

В преддверии матча юные динамовцы прогулялись по городу. В Амстердаме настоящая весна. Солнечно, но ветрено. Поэтому прогулка длилась недолго, около 20 минут.

В середине прогулки наставник команды Юрий Мороз обратился к ребятам с напутственной речью. После этого динамовцы вернулись в отель.

В 13:30 у команды обед. Потом отдых и установка и отъезд на игру, которая начнется в 19:00 по киевскому времени.

Источник — Динамомания

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Комментарии
    vipfishman
      vipfishman, 21.02.2017 15:37
    +3
    Удачи,ребятки !!!
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    Vlad Rasevski
      Vlad Rasevski, 21.02.2017 16:09
    0
    Кстати по сетке победитель пары играет в 1/4 с победителем пары Монако-Реал http://www.myscore.com.ua/draw/r7xNW5B1/lOgNlkL7/#draw
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