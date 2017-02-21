Сегодня «Динамо» Ю19 сыграет в Амстердаме матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА против «Аякса».
В преддверии матча юные динамовцы прогулялись по городу. В Амстердаме настоящая весна. Солнечно, но ветрено. Поэтому прогулка длилась недолго, около 20 минут.
В середине прогулки наставник команды Юрий Мороз обратился к ребятам с напутственной речью. После этого динамовцы вернулись в отель.
В 13:30 у команды обед. Потом отдых и установка и отъезд на игру, которая начнется в 19:00 по киевскому времени.
Источник — Динамомания
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