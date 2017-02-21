МАРЛОС: «Гражданство Украины? Это сложный вопрос»

Бразильский полузащитник «Шахтера» получил награду лучшему игроку месяца УПЛ. Марлос стал лучшим игроков ноября.

- Спасибо большое. Это хорошая премия, - сказал Марлос. - За последний год я сделал большую работу. Мне очень приятно получить этот приз.

- Становились ли вы лучшим игроком месяца, выступая в Бразилии?

- Да, один раз в Бразилии, когда я выступал в региональном чемпионате, я становился лучшим игроком месяца.

- Что можете сказать о предстоящем матче с «Сельтой»?

- Игра будет сложной – мы только входим в сезон. «Сельта» - очень непростая команда. У них сильные индивидуально игроки. Но в первом матче мы сделали многое, чтобы пройти дальше.

- Адаптировались ли вы Украине после возвращения со сборов?

- Все футболисты «Шахтера» привыкли к этому климату. Все наши бразильцы имеют опыт выступления в украинском чемпионате. Нашему сопернику, думаю, будет намного сложнее.

- С какими эмоциями возвращаетесь в Харьков?

- Для меня это очень эмоционально. Я много матчей провел за «Металлист» на этом стадионе. Думаю, в Харькове много людей, которые болеют за «Шахтер».

- Проясните ситуацию касательно вашего возможного привлечения в сборную Украины? Вы готовы сменить гражданство?

- Это сложный вопрос, который требует размышлений. Прежде всего, потому что моя семья в Бразилии. Я счастлив, что есть вероятность того, что я буду играть за сборную Украины. Мне нравится ваша страна. Я должен обдумать все со всей серьезностью. Думаю, скоро я смогу дать окончательный ответ на этот вопрос.