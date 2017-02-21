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Владимир ГЕНИНСОН: «Днепр могут отправить в Первую лигу»

Президент Премьер-лиги – о ситуации с «Днепром»

  • 21.02.2017 14:43
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Динамо Киев от Шурика. Владимир Генинсон
© Динамо Киев от Шурика. Владимир Генинсон

Президент украинской Премьер-лиги Владимир Генинсон рассказал о ситуации, сложившейся с «Днепром».

«По Днепру было сказано много всего. Если не погасит долги, то с них будут продолжать снимать очки. Сколько – сколько они будут их гасить. ФИФА пытается не убивать команды по ходу чемпионата. Будем ждать решение ФИФА в конце сезона. Если «Днепр» не погасит долги, то его переведут в Первую лигу. Но и после снятия очков днепряне и так сейчас находятся в зоне вылета», - сказал Генинсон.

Источник — Sport.ua

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