Владимир ГЕНИНСОН: «Днепр могут отправить в Первую лигу»

Президент украинской Премьер-лиги Владимир Генинсон рассказал о ситуации, сложившейся с «Днепром».
«По Днепру было сказано много всего. Если не погасит долги, то с них будут продолжать снимать очки. Сколько – сколько они будут их гасить. ФИФА пытается не убивать команды по ходу чемпионата. Будем ждать решение ФИФА в конце сезона. Если «Днепр» не погасит долги, то его переведут в Первую лигу. Но и после снятия очков днепряне и так сейчас находятся в зоне вылета», - сказал Генинсон.
Источник — Sport.ua
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