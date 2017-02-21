Владимир ГЕНИНСОН: «Днепр могут отправить в Первую лигу»

А еще говорим, что мы не националисты... Натурализация, как мы видим - нормальная практика для мн...

У Эдмара была просто огромная конкуренция. Тимощук, Ротань, Степаненко, Гармаш, Гай, Рыбалка и т...

Георгиевич, да сдался тебе этот 404-ый регион, забудь о них

Кто о чём, а вшивый о бане...

Ты ба яка сука, троллит этим объечемпом. За свою собачью верность кремлевскому хозяину в Госдуру ...

В Мордоре боярышник и стекломой нужно запретить в принципе. А то скоро совсем потеряют связь с ре...

как вам такая новость:Крупнейшим покупателем украинской военной продукции стала Россия, – SIPRI С...