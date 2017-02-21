«Олимпик рассматривает город, где нет профессиональной команды»

Президент украинской Премьер-лиги Владимир Генинсон рассказал о поисках домашней арены для донецкого «Олимпика».
«Очень тяжело играть, когда нет болельщиков и нет своего стадиона. Мы с президентом «Олимпика» разработали стратегию развития клуба на несколько лет. Мы выбрали базу, где может базироваться клуб. Это не Львов, потому что там есть своя команда, которую любят и уважают. Рассматривали вариант города, где нет профессиональной команды, где бы их приняли как своих. «Олимпик» сейчас находится в зоне еврокубковых матчей, поэтому если они попадут в еврокубки – одним из вариантов, где они будут играть, является Львов», - сказал Генинсон.
Источник — Sport.ua
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