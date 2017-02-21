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«Олимпик рассматривает город, где нет профессиональной команды»

Президент УПЛ Владимир Генинсон – о том, где будет базироваться донецкий «Олимпик»

  • 21.02.2017 14:28
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  • 1 комментария
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UA-Футбол. Владимир Генинсон
© UA-Футбол. Владимир Генинсон
Президент украинской Премьер-лиги Владимир Генинсон рассказал о поисках домашней арены для донецкого «Олимпика».
 
«Очень тяжело играть, когда нет болельщиков и нет своего стадиона. Мы с президентом «Олимпика» разработали стратегию развития клуба на несколько лет. Мы выбрали базу, где может базироваться клуб. Это не Львов, потому что там есть своя команда, которую любят и уважают. Рассматривали вариант города, где нет профессиональной команды,  где бы их приняли как своих. «Олимпик» сейчас находится в зоне еврокубковых матчей, поэтому если они попадут в еврокубки – одним из вариантов, где они будут играть, является Львов», - сказал Генинсон.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 21.02.2017 14:45
    -1
    під вказані вимоги підходить Донецьк...
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