«Олимпик рассматривает город, где нет профессиональной команды»

Георгиевич, да сдался тебе этот 404-ый регион, забудь о них

Кто о чём, а вшивый о бане...

Ты ба яка сука, троллит этим объечемпом. За свою собачью верность кремлевскому хозяину в Госдуру ...

В Мордоре боярышник и стекломой нужно запретить в принципе. А то скоро совсем потеряют связь с ре...

как вам такая новость:Крупнейшим покупателем украинской военной продукции стала Россия, – SIPRI С...

Наші клуби розводять при жеребі а вусач щось думає...Багато хлопців з фанатського руху були в АТО...