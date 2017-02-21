Манчестер Сити – Монако. Анонс

Несмотря на то, что в чемпионате Англии дела у команды Хосепа Гвардиолы идут не так хорошо, как хотелось бы, именно «Манчестер» является фаворитом в противостоянии с «Монако». Французский клуб, претерпевший в последнее время серьезные кадровые пертурбации, многие недооценивают, но лидерство в чемпионате Франции и второй за три года выход в 1/8 финала Лиги чемпионов говорят о том, что команда Леонарду Жардима является не таким уж простым оппонентом.
В пользу «Монако» говорит и история противостояний с английскими клубами: в четырех случаях из пяти «монегаски» проходили дальше. В том числе и в сезоне-2014/15, когда на этой же стадии турнира французы сломили сопротивление «Арсенала». Да и в текущем сезоне подопечные Леонарду Жардима оставили за бортом плей-офф Лиги чемпионов «Тоттенхэм», дважды обыграв «шпор» 2:1 – на выезде и дома.
Для Хосепа Гвардиолы успешное выступление в Лиге чемпионов может стать сатисфакцией за не совсем удачное выступление на внутренней арене. После 25-ти сыгранных туров «горожане» идут вторыми, но отставание от лидера «Челси» – 8 очков (недавно было 14). В такой ситуации наставник «Сити» может сделать главную ставку на еврокубок.
«Монако» в национальном первенстве идет на первом месте, опережая на три очка «ПСЖ». Вызывает уважение атакующая линия команды Жардима, где, похоже, свою вторую молодость обрел Фалькао. В 25-ти встречах Лиги 1 «Монако» провел в ворота соперников 76 (!) мячей, из которых 16 – на счету колумбийца.
Обе команды не обошлись без кадровых потерь. Хозяева не смогут рассчитывать на отлично себя зарекомендовавшего Габриэля Жезуса, на счету которого три мяча в четырех встречах после переезда на Туманный Альбион, и продолжающего лечение Венсана Компани. У «Монако» же из-за дисквалификации не сыграет Джемерсон.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола:
«Вся Европа внимательно следит за нами, анализирует нас, готова убить нас, если мы проигрываем, и превозносит до небес, если выигрываем. Жить в такой атмосфере нелегко, но мне это нравится. Я восхищаюсь нынешним «Монако». Его крайние защитники играют как вингеры, вингеры — как крайние нападающие, а форварды смертельно опасны в чужой штрафной площадке. Центральные полузащитники — грамотные, физически сильные и охотно поддерживающие атаку. Eще одной сильной линией «Монако» является последний рубеж. Субашич — фантастический вратарь.
«Монако» — целостный коллектив, к тому же один из лучших в Европе по количеству забиваемых мячей. При этом стоит отметить высокий процент реализации опасных моментов.
Это очень непростой жребий для нас, но и у нас есть свои козыри. К примеру — Агуэро. Это прирожденный форвард, и его умению открыться и забить сопернику трудно что-то противопоставить. Он способен в одиночку решить судьбу поединка, поэтому по крайней мере за атаку я совершенно спокоен».
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим:
«За последние три сезона наш состав сильно изменился, однако это не помешало нам снова оказаться в плей-офф Лиги чемпионов. Это здорово, поскольку свидетельствует о том, что несмотря ни на какие кадровые перестановки, «Монако» остается топ-клубом. Из того состава, что одолел «Арсенал» пару лет назад у нас осталось два или три футболиста. На смену старым героям пришли молодые ребята, которым есть что доказывать.
Наш соперник очень силен. Когда «Манчестер Сити» атакует, то сразу пять футболистов превращаются в форвардов, которых очень трудно сдержать. При этом и в обороне у команды все в порядке. Мы внимательно просмотрели пять или шесть последних матчей «Сити» и сделали вывод: чтобы создать проблемы нашему сопернику, надо держать их под постоянным прессингом.
Обе наши команды чем-то похожи: любят яркий футбол и имеют в своем составе техничных исполнителей. Единственное, в чем мы уступаем — в возможностях на трансферном рынке».
Ориентировочные составы:
«Манчестер Сити»: Кабальеро — Фернандиньо, Стоунз, Отаменди, Коларов — де Брюйне, Туре, Давид Сильва — Стерлинг, Агуэро, Сане.
«Монако»: Субашич — Сидибе, Глик, Раджи, Менди — Бернарду Силва, Фабиньо, Бакайоко, Лемар — Фалькао, Жермен.
Не сыграют: Компани, Жезус — Джемерсон
Котировки букмекеров:
1.64 – 4.25 – 5.65
21февраля, вторник
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«Манчестер Сити» – «Монако»
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Манчестер. Стадион «Этихад». 21:45
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ТВ-трансляция на канале «Футбол 2»
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Арбитр: Антонио Матеу Лаос (Испания)
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Прогноз Sport.ua – 1:1
Автор — Сергей Цыба, Sport.ua
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