Сборная Украины может сыграть товарищеский матч 28 марта с Албанией

Тренерський штаб збірної України розглядає варіант проведення контрольного матчу 28 березня цього року, через чотири дні після поєдинку відбіркового турніру ЧС-2018 проти Хорватії.

Суперник у спарингу поки не відомий, але не виключено, що ним стане збірна Албанії. Причому зустріч, якщо така буде, швидше за все, відбудеться на нейтральному полі. Відзначимо, що 28 березня в календарі ФІФА є ігровим днем.

Остаточне рішення приймуть в кінці тижня.