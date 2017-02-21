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Сборная Украины может сыграть товарищеский матч 28 марта с Албанией

Встреча состоится, вероятнее всего, на нейтральном поле

  • 21.02.2017 13:16
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ZN.ua. Сборная Украины
© ZN.ua. Сборная Украины
Тренерський штаб збірної України розглядає варіант проведення контрольного матчу 28 березня цього року, через чотири дні після поєдинку відбіркового турніру ЧС-2018 проти Хорватії.
 
Суперник у спарингу поки не відомий, але не виключено, що ним стане збірна Албанії. Причому зустріч, якщо така буде, швидше за все, відбудеться на нейтральному полі. Відзначимо, що 28 березня в календарі ФІФА є ігровим днем.
 
Остаточне рішення приймуть в кінці тижня.

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