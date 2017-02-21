Першу книгу про історію українського футболу презентують у Франківську

У суботу, 25 лютого, в «Urban Space 100» (Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 19) відбудеться презентація першої книги про історію українського футболу – «Копаний м’яч. Коротка iсторiя украïнського футболу в Галичинi 1909–1944».

Зустріч пройде за участі автора книги Дениса Мандзюка. Модерує – Тарас Зень. Початок о 17:00. Вхід – вільний.

«Копаний м’яч. Коротка iсторiя украïнського футболу в Галичинi 1909–1944» – це не просто документально зафіксована історія матчів, а й розповідь про популярних у міжвоєнні роки футболістів, а також – тодішні футбольні інтриги.

Денис Мандзюк вперше спробував дослідити історію українського футболу на початку ХХ ст., коли наша спортивна термінологія тільки починала з’являтися, баскетбол називали «кошиківкою», «гаківкою» — хокей, а футбол став «копаним м’ячем»… Книга написана на основі газетних публікацій і архівних документів тих часів, пересипана колоритними цитатами очевидців і автентичними фотографіями, більшість з яких публікуються вперше. Приємним бонусом стане добірка фейлетонів, які є чи не найоригінальнішою ілюстрацією довоєнного футбольного життя в Україні.

«Українці тоді не мали власної держави, потрібно було боронити свою ідентичність, – розповідає Денис Мандзюк. – Футбол став одним із найдієвіших засобів для цього. Аби довести зверхність над опонентами, не треба було вдаватися до дипломатичних інтриг чи силою демонструвати свою непокірність. Достатньо було знайти 11 спритних чоловіків, одягнути їх в однакові сорочки та випустити на поле. Воно ж, як відомо, рівне, а м’яч — круглий. Перемоги над польськими і єврейськими командами піднімали дух українців. Товариські зустрічі проти «закордонних» гостей з Ужгорода чи Чернівців ставали справжнім національним святом. Футболістів вважали героями або зрадниками — залежно від результату. Недарма ж спортивні турніри тоді називали «мистецтвами», а їхніх переможців — «мистцями».