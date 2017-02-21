Фанат Райо Вальекано: «Ненавидим Зозулю за помощь Азову»

Из-за таких фанатов, как Бесера, Роман Зозуля вынужден был покинуть «Райо Вальекано» и вернуться в «Бетис».
«Я около шести лет был в фанатском движении. В частности, в группировке фанов «Райо Вальекано». Ушел из нее – перед отправкой на Донбасс.
Отправился в Ростов, а затем уже пересек украинскую границу. Российский солдат тогда сказал мне, что если я поеду на Донбасс, то не смогу вернуться на территорию России. А если и вернусь, то только в деревянном ящике.
Испанцы на Донбассе противостоят фашизму и помогают местным жителям.
Сколько испанцев было на Донбассе? Неизвестно. После арестов в Испании люди начали ездить подпольно. В «Призраке» нас было 10 человек. Но в других группах на Донбассе было даже больше.
Фанаты «Райо Вальекано» ненавидят Зозулю, потому что он поддерживал именно «Азов».
Планирую ли я вернуться на Донбасс? Сейчас война остановилась из-за Минска. Не знаю, насколько полезен я там буду», – сказал Бесерра.
Серхио Бесерра в 2014 году приехал в Украину, чтобы воевать на стороне боевиков на Донбассе. Испанец провел среди боевиков 4 месяца в батальоне «Восток», потом – в «Призраке».
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Помогать своей же армии - это плохо.
И кстати почему испанский комуняка не задержался в России и там не поборолся с Фашизмом, ведь в НикогдаНевстануНаколении, проводится Международный российский консервативный форум". В котором принимают участие представители 11-ти европейских ультраправых и неонацистских партий, только в Рашке есть так называемый "православный фашизм" , только там проводятся Русски Марши, где создается культ нации, Только в России почти каждый год садят участников какой то праворадикальной групировки, типа Борна или Общество белых-88, а фашисты в Украине оказывается....
Надеюсь испанская прокуратура тоже прочитает это интервью,и этот недотепа будет в ипсанской тюрьме с фашизмом бороться
-ты животное с мильчаковым встречался?ну с тем кто на фоне нацисткого флага фоткался?
от тоже антифашист?
варіант один відморозок
варіант два відморозок за гроші
варіант три хворий на всю голову.....
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