Из-за таких фанатов, как Бесера, Роман Зозуля вынужден был покинуть «Райо Вальекано» и вернуться в «Бетис».

«Я около шести лет был в фанатском движении. В частности, в группировке фанов «Райо Вальекано». Ушел из нее – перед отправкой на Донбасс.

Отправился в Ростов, а затем уже пересек украинскую границу. Российский солдат тогда сказал мне, что если я поеду на Донбасс, то не смогу вернуться на территорию России. А если и вернусь, то только в деревянном ящике.

Испанцы на Донбассе противостоят фашизму и помогают местным жителям.

Сколько испанцев было на Донбассе? Неизвестно. После арестов в Испании люди начали ездить подпольно. В «Призраке» нас было 10 человек. Но в других группах на Донбассе было даже больше.

Фанаты «Райо Вальекано» ненавидят Зозулю, потому что он поддерживал именно «Азов».

Планирую ли я вернуться на Донбасс? Сейчас война остановилась из-за Минска. Не знаю, насколько полезен я там буду», – сказал Бесерра.

Серхио Бесерра в 2014 году приехал в Украину, чтобы воевать на стороне боевиков на Донбассе. Испанец провел среди боевиков 4 месяца в батальоне «Восток», потом – в «Призраке».