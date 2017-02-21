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Фанат Райо Вальекано: «Ненавидим Зозулю за помощь Азову»

Член фан-группировки «Райо Вальекано» Серхио Бесера рассказал о своем участии в войне на Донбассе

  • 21.02.2017 12:03
  • 3479 просмотров
  • 15 комментария
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radiosvoboda.org
© radiosvoboda.org

Из-за таких фанатов, как Бесера, Роман Зозуля вынужден был покинуть «Райо Вальекано» и вернуться в «Бетис».

«Я около шести лет был в фанатском движении. В частности, в группировке фанов «Райо Вальекано». Ушел из нее – перед отправкой на Донбасс.

Отправился в Ростов, а затем уже пересек украинскую границу. Российский солдат тогда сказал мне, что если я поеду на Донбасс, то не смогу вернуться на территорию России. А если и вернусь, то только в деревянном ящике.

Испанцы на Донбассе противостоят фашизму и помогают местным жителям.

Сколько испанцев было на Донбассе? Неизвестно. После арестов в Испании люди начали ездить подпольно. В «Призраке» нас было 10 человек. Но в других группах на Донбассе было даже больше.

Фанаты «Райо Вальекано» ненавидят Зозулю, потому что он поддерживал именно «Азов».

Планирую ли я вернуться на Донбасс? Сейчас война остановилась из-за Минска. Не знаю, насколько полезен я там буду», – сказал Бесерра.

Серхио Бесерра в 2014 году приехал в Украину, чтобы воевать на стороне боевиков на Донбассе. Испанец провел среди боевиков 4 месяца в батальоне «Восток», потом – в «Призраке». 

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Комментарии
    macaron4eg
      macaron4eg, 21.02.2017 12:17
    +31
    Приезжай именно и за таких как ты у нас самый лучший чернозем.
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    timmyc
      timmyc, 21.02.2017 12:17
    +19
    "Отправился в Ростов, а затем уже пересек украинскую границу"и куда смотрит ФИФА? Какой ЧМ ?
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    cia11
    online
      cia11, 21.02.2017 12:19
    +18
    Во дебил, жаль что вернулся
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    jekavayp
    online
      jekavayp, 21.02.2017 12:22
    +17
    Поехать в чужую страну воевать против регулярной армии - это хорошо.
    Помогать своей же армии - это плохо.
    И кстати почему испанский комуняка не задержался в России и там не поборолся с Фашизмом, ведь в НикогдаНевстануНаколении, проводится Международный российский консервативный форум". В котором принимают участие представители 11-ти европейских ультраправых и неонацистских партий, только в Рашке есть так называемый "православный фашизм" , только там проводятся Русски Марши, где создается культ нации, Только в России почти каждый год садят участников какой то праворадикальной групировки, типа Борна или Общество белых-88, а фашисты в Украине оказывается....

    Надеюсь испанская прокуратура тоже прочитает это интервью,и этот недотепа будет в ипсанской тюрьме с фашизмом бороться
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    Вова Бойко
      Вова Бойко, 21.02.2017 12:25
    +12
    Ну вот вам и результат!
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    Kruchenyiy
    online
      Kruchenyiy, 21.02.2017 12:30
    -11
    Европа нам поможет ))))
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    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 21.02.2017 12:39
    +10
    Kruchenyiy, 21.02.2017 12:30
    Европа нам поможет ))))
    ватанам-кремлеботам - не поможет.... Там только боярышник или молитва Киселева что-то улучшить могут!
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    King King
    King King, 21.02.2017 12:39
    +6
    у меня к этой тваре испанорашисткой один вопрос
    -ты животное с мильчаковым встречался?ну с тем кто на фоне нацисткого флага фоткался?
    от тоже антифашист?
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    paladin5
      paladin5, 21.02.2017 12:46
    +9
    timmyc, 21.02.2017 12:17
    "Отправился в Ростов, а затем уже пересек украинскую границу"и куда смотрит ФИФА? Какой ЧМ ?
    ФИФА "смотрит" только туда, где платят, т видят они только деньги, как и 99,99% остальных чиновников
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    Patriot UA
    online
      Patriot UA, 21.02.2017 12:49
    +5
    Фанат Райо Вальекано: «Ненавидим Зозулю за помощь Азову»
    варіант один відморозок
    варіант два відморозок за гроші
    варіант три хворий на всю голову.....
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    superfansoccer
      superfansoccer, 21.02.2017 13:14
    -2
    Что за бред? какие нахрен испанцы еще ездили воевать на Украину? Что за чушь? Вообще несусветный бред. Кто придумал вообще этого Бесера?. Я даже уверен, что он не существует. Очередная политическая хер..ня, которая не нужна на футбольном форуме
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    Roman Yakovets
      Roman Yakovets, 21.02.2017 13:14
    +1
    гишпанец хренов
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    takvan123
    takvan123, 21.02.2017 13:19
    -1
    Вот что с народом пропаганда с тв сделала,внушили что их все любят,что их когда дисквалифицируют стадионы,то это рука Кремля,когда фаны Волыни или другие выкрикивают нацистские лозунги,это патриоты,нельзя их наказывать многие кричат,когда фанаты на матче Динамо-Челси избивают обычных болельщииков ДИНАМО,но чернокожих,это всё провокации,негры провокаторы,виноваты что чёрными родились,а потом крики,как так,наших Зозуль фашистами называют?!Какой жах,зрада И боюсь это только начало,будет ещё много разочарований и зрад,и минусики не помогут. В Европе они не действуют.Вообще футболитстам пиариться на этих вещах не нужно,или делай молча,или закончи карьеру,потом,чтобы людей на срачи не разводить.
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    rulesfkp
    online
      rulesfkp, 21.02.2017 13:21
    -1
    За что боролись на то и напоролись
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    Моня Цацкес
    online
      Моня Цацкес, 21.02.2017 13:26
    +1
    Якщо цього 3,14дараса не посадять у в'язницю, наші дипломати даремно їдять хліб.
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