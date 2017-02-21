Райо Вальекано остался без главного тренера

Совет директоров «Райо Вальеко» досрочно прекратил сотрудничество с Рубеном Барахой. 41-летний специалист занимал пост главного тренера команды с ноября 2016 года.
Отметим, что «Райо Вальекано», набрав 28 очков в 26 турах Сегунды, занимает 18-е место в таблице.
Нынешней зимой в «Райо Вальекано» на правах аренды перешел Роман Зозуля, но из-за конфликта с фанами, вернулся в обратно в «Бетис».
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Нам тренер не треба - ми Леніна діти!!!
... чекаємо з нетерпінням вильоту у 3-й дивізіон!
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