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Райо Вальекано остался без главного тренера

Рубен Бараха покинул мадридский клуб

  • 21.02.2017 12:20
  • 645 просмотров
  • 3 комментария
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rayovallecano.es
© rayovallecano.es

Совет директоров «Райо Вальеко» досрочно прекратил сотрудничество с Рубеном Барахой. 41-летний специалист занимал пост главного тренера команды с ноября 2016 года.

Отметим, что «Райо Вальекано», набрав 28 очков в 26 турах Сегунды, занимает 18-е место в таблице.

Нынешней зимой в «Райо Вальекано» на правах аренды перешел Роман Зозуля, но из-за конфликта с фанами, вернулся в обратно в «Бетис».

 

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Комментарии
    jekavayp
    online
      jekavayp, 21.02.2017 12:24
    +4
    команда райо вальекано имеет право на самоопределение и путем референдума, решила отделится от сегунды и присоединиться к сегунде Б
    Ссылка
    pylyporlyk
      pylyporlyk, 21.02.2017 12:33
    +1
    jekavayp, 21.02.2017 12:24
    команда райо вальекано имеет право на самоопределение и путем референдума, решила отделится от сегунды и присоединиться к сегунде Б
    Краще це непорозуміння припинило взагалі своє існування.
    Ссылка
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 21.02.2017 12:49
    +1
    Нам світла не треба - нам партія світить!
    Нам тренер не треба - ми Леніна діти!!!

    ... чекаємо з нетерпінням вильоту у 3-й дивізіон!
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