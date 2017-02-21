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Ковальчук перешел в Ордабасы

Казахстанский клуб подписал соглашение с украинским полузащитником

  • 21.02.2017 11:45
  • 153 просмотров
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fcmetalist.ua
© fcmetalist.ua

30-летний хавбек Кирилл Ковальчук перебрался в чемпионат Казахстана, где будет защищать цвета «Ордабасы».

Последним клубом Ковальчука, на счету котрого четыре матча за сборную Украины, являлась российская «Томь».

В чемпионате Украины полузащитник выступал за «Металлист», «Черноморец» и «Таврию».

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