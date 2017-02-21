Ковальчук перешел в Ордабасы

А если не только видеть, но и вспомнить для чего их натурализовали, то слова гецко будут весьма н...

защитников не хватает, блин только травма играть не кому, а количество пропущенных мячей в этом с...

Главное слово БЫЛ, как и сам Металлист. Разве ШД кого то выселил или там раньше когда то был клу...

привык Цыган к тепличным условиям в Шахте

Я вот не слежу за игрой Зенита, а на глаза случайно попался видеообзор матча против Андерлехта, т...

Да для нынешнего Сенита 1/16 ЛЕ это потолок.