Ковальчук перешел в Ордабасы

30-летний хавбек Кирилл Ковальчук перебрался в чемпионат Казахстана, где будет защищать цвета «Ордабасы».
Последним клубом Ковальчука, на счету котрого четыре матча за сборную Украины, являлась российская «Томь».
В чемпионате Украины полузащитник выступал за «Металлист», «Черноморец» и «Таврию».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.