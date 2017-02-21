Байер – Атлетико. Анонс

«Байер» и «Атлетико» - команды загадки текущего розыгрыша еврокубков. С одной стороны, мадридский клуб завсегдатай финалов последних лет в ЛЧ и в ЛЕ, но всегда не понимаешь, как можно добираться до решающих матчей такому относительно скромному клубу.

Леверкузенцы, как и любая другая немецкая команда, всегда находятся в тени «Баварии», поэтому никто от «аптекарей» ничего сверхъестественного не ожидает. В своей группе «Байер» преодолел барьер в лице «Тоттенхэма» и московского ЦСКА – те еще соперники.

В своих национальных чемпионатах оба клуба в текущем сезоне выступают на уровень ниже, чем было в прошлом, поэтому наставникам придется делать выбор – обыгрываться в чемпионате или бросать все силы на Лигу чемпионов.

Ровно два года назад команды уже встречались друг с другом в 1/8 финала, тогда судьба дуэли была решена лишь в серии послематчевых пенальти, дальше прошли мадридцы.

«Аптекари» пять сезонов подряд не могут пройти дальше 1/8 финала, поэтому жребий в лице «Атлетико» - отличное подспорье для разрушения этой полосы неудач.

Тем более, что у «Атлетико» кадровые проблемы. Не сыграют в этом матче Тьягу, Годин, Фернандес, Хуанфран. Под вопросом участие Облака и Гайтана. У «Байера» же только дисквалификация Чаханоглу и травма Та.

Главный тренер «Байера» Рогер Шмидт:

К завтрашней игре мы подходим с большой уверенностью в своих силах на фоне двух побед в бундеслиге. Если мне не изменяет память, нам не повезло в предыдущем противостоянии с «Атлетико» в плей-офф. Тогда мы провели две очень напряженные встречи. Сейчас нам нужно принимать правильные решения в зоне нападения, чтобы добиться положительного результата. В таких матчах очень важно иметь в составе игрока, который умеет впечатать мяч в сетку, и сейчас Чичарито играет именно так.

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне:

«Байер» - очень сильная команда, особенно на флангах, где действуют Карим Белльараби и Кай Хавертц. В атаке у них есть Чичарито, набравший хорошую форму. Посмотрим, в каком сочетании они выйдут завтра, но в любом случае они постараются максимально осложнить нам жизнь

Нам будет противостоять команда, которая действует с высокой интенсивностью, но и мы показываем высокую интенсивность. Страсть очень важна в футболе, так что мне будет очень интересно увидеть, как все завтра сложится.

Ориентировочные составы:

«Байер»: Лено; Хенрихс, Топрак, Драгович, Венделл; Арангис, Кампл; Белльараби, Брандт; Хавертц, Эрнандес

«Атлетико»: Мойя; Врсалько, Савич, Хименес, Филипе Луис; Карраско, Габи, Коке, Ньигес; Гризманн, Торрес.

Котировки букмекеров:

3,1 - 3,2 - 2,6

21февраля, вторник