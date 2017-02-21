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ГЕЦКО: «Мы уже видели, чем закончилась натурализация Эдмара и Девича»

Автор первого гола в истории сборной Украины Иван Гецко верит в отечественных исполнителей

  • 21.02.2017 11:23
  • 527 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Черноморец. Иван Гецко
© ФК Черноморец. Иван Гецко
Иван Гецко затронул тему натурализации нападающего Шахтера Густаво Бланко-Лещука.
 
«Возможно, Бланко-Лещук нам бы и пригодился, но пока я не могу сказать, что это игрок экстра-класса и что он — незаменимый нападающий для нашей сборной.
 
Стоит ли эта игра свеч? Вы же видели, чем закончилась натурализация Эдмара и Девича. Да, немного побегали — и все. Хотя я считаю, что Марко — игрок высокого уровня. Но, видимо, были какие-то подводные течения, из-за которых форвард не вызывался в сборную, хотя на тот момент он неплохо выглядел в Рубине, забивал в Лиге Европы».
 

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    Diego Souza
      Diego Souza, 21.02.2017 11:29
    +2
    Их просто игнорировали, Марко на голову выше наших нападачей был
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    Am-Shegar
      Am-Shegar, 21.02.2017 11:43
    0
    Я думаю, что нельзя сравнивать игру таких разноплановых футболистов как Эдмар, Девич и Бланко-Лещук. Если скажем Эдмар не сильно прижился в сборной - это совсем не означает, что в ней не приживётся Бланко-Лещук.
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    acfred
    online
    acfred, 21.02.2017 11:59
    +1
    ничем плохим не закончилась
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    valenok.21
    online
      valenok.21, 21.02.2017 12:00
    0
    А если не только видеть, но и вспомнить для чего их натурализовали, то слова гецко будут весьма некоректны.
    Девича и эдмара натурализовали для игр за команду, за металлист, а не для игр за сборную. В первую очередь. Сборная для них была как премия, как бонус.
    В отличии от тех же алиева и милевского.
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