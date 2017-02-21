ГЕЦКО: «Мы уже видели, чем закончилась натурализация Эдмара и Девича»

Иван Гецко затронул тему натурализации нападающего Шахтера Густаво Бланко-Лещука.

«Возможно, Бланко-Лещук нам бы и пригодился, но пока я не могу сказать, что это игрок экстра-класса и что он — незаменимый нападающий для нашей сборной.

Стоит ли эта игра свеч? Вы же видели, чем закончилась натурализация Эдмара и Девича. Да, немного побегали — и все. Хотя я считаю, что Марко — игрок высокого уровня. Но, видимо, были какие-то подводные течения, из-за которых форвард не вызывался в сборную, хотя на тот момент он неплохо выглядел в Рубине, забивал в Лиге Европы».