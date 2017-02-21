Артем МИЛЕВСКИЙ: «Не могу дождаться матч с Локомотивом»

Нападающий «Тосно» Артем Милевский ждет матч 1/4 финала Кубка России с «Локомотивом» и встречу с главным тренером «железнодорожников» Юрием Семиным, с которым он работал в киевском «Динамо».
«Не могу дождаться этого противостояния. Семин был номер один в «Динамо» в мои годы, браво, Палыч. «Локомотив» — «Тосно» 1 марта, это будет что-то. Михалик, точим випы», — написал Милевский в своем инстаграм.
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Может все-таки шипы?))
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