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Артем МИЛЕВСКИЙ: «Не могу дождаться матч с Локомотивом»

Форвард «Тосно» в предвкушении встречи с Семиным и Михаликом

  • 21.02.2017 11:17
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Нападающий «Тосно» Артем Милевский ждет матч 1/4 финала Кубка России с «Локомотивом» и встречу с главным тренером «железнодорожников» Юрием Семиным, с которым он работал в киевском «Динамо».
 
«Не могу дождаться этого противостояния. Семин был номер один в «Динамо» в мои годы, браво, Палыч. «Локомотив» — «Тосно» 1 марта, это будет что-то. Михалик, точим випы», — написал Милевский в своем инстаграм. 
 

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