Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Александр РЯБОКОНЬ: «Подписали соглашения с Арвеладзе и Лысенко»

Главный тренер «Десны» рассказал о трансферных новостях команды

  • 21.02.2017 11:04
  • 432 просмотров
  • 0 комментария
Метки
footboom.com. Александр Рябоконь
© footboom.com. Александр Рябоконь

До возобновления сезона черниговский клуб подпишет еще нескольких новичков.

«Мы уже полностью укомплектованы. Осталось развивать сильнейшие качества футболистов, которые у нас есть.  Также у нас еще есть пару неподписанных футболистов, которые были с нами на сборах. Скорее всего, с ними оформим трудовые соглашения. Брать на просмотр уже никого не будем. На первом турецком сборе у нас было 25 футболистов: 22 полевых игрока и 3 вратаря. Скорее всего, в команде останется 23 игрока. Из новичков пока что оформлены отношения с Арвеладзе и Лысенко», - сказал Рябоконь.

В турнирной таблице Первой лиги «Десна» с сорока очками в активе занимает третье место. 

Источник — Footboom

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.