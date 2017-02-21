Александр РЯБОКОНЬ: «Подписали соглашения с Арвеладзе и Лысенко»

До возобновления сезона черниговский клуб подпишет еще нескольких новичков.

«Мы уже полностью укомплектованы. Осталось развивать сильнейшие качества футболистов, которые у нас есть. Также у нас еще есть пару неподписанных футболистов, которые были с нами на сборах. Скорее всего, с ними оформим трудовые соглашения. Брать на просмотр уже никого не будем. На первом турецком сборе у нас было 25 футболистов: 22 полевых игрока и 3 вратаря. Скорее всего, в команде останется 23 игрока. Из новичков пока что оформлены отношения с Арвеладзе и Лысенко», - сказал Рябоконь.

В турнирной таблице Первой лиги «Десна» с сорока очками в активе занимает третье место.