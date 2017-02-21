Артем ФРАНКОВ: «Футбольные трансляции в нашей стране не окупаются»

Член исполкома ФФУ Артем Франков прокомментировал перенос трансляции поединка ближайшего тура УПЛ «Черноморец» — «Карпаты» на телеканал УНИАН.
«Матч «Черноморец» — «Карпаты» на телеканале УНИАН. Признаться, услышал о нем впервые, теперь, понятно, буду следить внимательнее — это явно не последний перенос такого рода. Уход футбола с «2+2» — весьма характерная черта нашей действительности. В принципе, очевидно, что футбольные трансляции в нашей стране не окупаются и в ближайшей перспективе не окупятся, являясь хобби хозяев, равно как и весь футбол в целом.
Интересно, как к этому отнесутся клубы. Типа «нам деньги заплатили, а там хоть вовсе не показывайте» или это всё же нарушение контракта и будет соответственно оспорено?» — написал Франков.
Источник — MatchDay
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лет 5-7 назад о этом чемпионате не знал никто, что они делают, проводят "переговоры" с командами и просят тренеров и руководителей играть в атакующий и жесткий футбол. там такое мясо было поначалу что все были в восторге и шоке)
сейчас они немного угомонились. но это дало свои плоды.
УПЛ и ФФУ тоже должны что то делать, или просить судей давать играть жесче или чтобы сами команды играли на тотал больше и играли в атакующий футбол! а не 10 в защите в одной команде и 10 в защите в другой и так 90 минут бьют этот мяч на трибуны и радуются. что это такое. я УПЛ смотрел последний раз ДК - ШД и то второй тайм потому что с работы не успел (матч был в понедельник), до того посмотрел всего пару мачей УПЛ в этом сезоне потому что НЕ ИНТЕРЕСНО!!! вообще. зачем мне смотреть это УГ когда там нет интриги и интереса !!
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