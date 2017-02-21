Артем ФРАНКОВ: «Футбольные трансляции в нашей стране не окупаются»

Член исполкома ФФУ Артем Франков прокомментировал перенос трансляции поединка ближайшего тура УПЛ «Черноморец» — «Карпаты» на телеканал УНИАН

«Матч «Черноморец» — «Карпаты» на телеканале УНИАН. Признаться, услышал о нем впервые, теперь, понятно, буду следить внимательнее — это явно не последний перенос такого рода. Уход футбола с «2+2» — весьма характерная черта нашей действительности. В принципе, очевидно, что футбольные трансляции в нашей стране не окупаются и в ближайшей перспективе не окупятся, являясь хобби хозяев, равно как и весь футбол в целом.

Интересно, как к этому отнесутся клубы. Типа «нам деньги заплатили, а там хоть вовсе не показывайте» или это всё же нарушение контракта и будет соответственно оспорено?» — написал Франков.