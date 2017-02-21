Тотовицкий вернулся в Кортрейк

Хавбек «Кортрейка» Андрей Тотовицкий, пропустивший из-за проблем с визой шесть матчей своей команды, вернулся в расположение своего клуба. Тотовицкий получил визу и отбыл в Бельгию.

Во время вынужденного простоя хавбек поддерживал форму с «Шахтером» U-19.

В текущем сезоне чемпионата Бельгии Тотовицкий провел 11 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 ассиста.