Шахтер открывает в Харькове клубный магазин

22-го февраля, накануне ответного матча Лиги Европы «Шахтер» - «Сельта», в Харькове состоится открытие клубного магазина «горняков». Клубный магазин, в котором также будет представлена атрибутика «Металлиста», будет работать на ОСК «Металлист».
В среду, 22-го февраля, в фан-шопе «Шахтера» состоится автограф-сессия экс-защитника донецкого клуба Вячеслава Шевчука. Кроме того, специально к открытию магазина приурочена акция. Болельщикам, которые приобретут товары на сумму от 50 гривен, будет предложено на выбор:
- 2 билета на матч «Шахтер» – «Сельта» со скидкой 50% (по 50 гривен);
- 2 билета на матч «Шахтер» – «Ворскла» по специальной цене (в центральные сектора по 10 гривен).
Источник — ФК Шахтер
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Пошла зараза расползаться и по Харькову. Правильно ультрас Металлиста говорили, что это клуб-паразит.
100% за открытие клубного магазина надо давать 3 года строгача, а за скидки на билеты минимум 5. Всех покупателей футболок ШД нужно проверить в СБУ!!!
Mr.K, 21.02.2017 11:00 Пошла зараза расползаться и по Харькову. Правильно ультрас Металлиста говорили, что это клуб-паразит. 100% за открытие клубного магазина надо давать 3 года строгача, а за скидки на билеты минимум 5. Всех покупателей футболок ШД нужно проверить в СБУ!!!
Так открыли то аккурат в помещении, где был фанстор МЕТАЛЛИСТА. Всячески пытаются стереть память про Металл в Харькове((
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