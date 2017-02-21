Шахтер открывает в Харькове клубный магазин

22-го февраля, накануне ответного матча Лиги Европы «Шахтер» - «Сельта», в Харькове состоится открытие клубного магазина «горняков». Клубный магазин, в котором также будет представлена атрибутика «Металлиста», будет работать на ОСК «Металлист».

В среду, 22-го февраля, в фан-шопе «Шахтера» состоится автограф-сессия экс-защитника донецкого клуба Вячеслава Шевчука. Кроме того, специально к открытию магазина приурочена акция. Болельщикам, которые приобретут товары на сумму от 50 гривен, будет предложено на выбор:

- 2 билета на матч «Шахтер» – «Сельта» со скидкой 50% (по 50 гривен);

- 2 билета на матч «Шахтер» – «Ворскла» по специальной цене (в центральные сектора по 10 гривен).