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Шахтер открывает в Харькове клубный магазин

В ассортименте фан-шопа «горняков» также будет представлена атрибутика «Металлиста»

  • 21.02.2017 10:34
  • 614 просмотров
  • 5 комментария
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shakhtar.com
© shakhtar.com
22-го февраля, накануне ответного матча Лиги Европы «Шахтер» - «Сельта», в Харькове состоится открытие клубного магазина «горняков». Клубный магазин, в котором также будет представлена атрибутика «Металлиста», будет работать на ОСК «Металлист».
 
В среду, 22-го февраля, в фан-шопе «Шахтера» состоится автограф-сессия экс-защитника донецкого клуба Вячеслава Шевчука. Кроме того, специально к открытию магазина приурочена акция. Болельщикам, которые приобретут товары на сумму от 50 гривен, будет предложено на выбор:
 
- 2 билета на матч «Шахтер» – «Сельта» со скидкой 50% (по 50 гривен);
- 2 билета на матч «Шахтер» – «Ворскла» по специальной цене (в центральные сектора по 10 гривен).
 

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    Mr.K
      Mr.K, 21.02.2017 11:00
    -4
    Пошла зараза расползаться и по Харькову. Правильно ультрас Металлиста говорили, что это клуб-паразит.
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    mmafan
    online
      mmafan, 21.02.2017 11:07
    -3
    Mr.K, 21.02.2017 11:00
    Пошла зараза расползаться и по Харькову. Правильно ультрас Металлиста говорили, что это клуб-паразит.
    100% за открытие клубного магазина надо давать 3 года строгача, а за скидки на билеты минимум 5. Всех покупателей футболок ШД нужно проверить в СБУ!!!
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    avanta89
      avanta89, 21.02.2017 11:42
    -1
    mmafan, 21.02.2017 11:07
    Mr.K, 21.02.2017 11:00
    Пошла зараза расползаться и по Харькову. Правильно ультрас Металлиста говорили, что это клуб-паразит.

    100% за открытие клубного магазина надо давать 3 года строгача, а за скидки на билеты минимум 5. Всех покупателей футболок ШД нужно проверить в СБУ!!!
    Так открыли то аккурат в помещении, где был фанстор МЕТАЛЛИСТА. Всячески пытаются стереть память про Металл в Харькове((
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    Вова Мальцев
      Вова Мальцев, 21.02.2017 11:48
    0
    ХОРОШАЯ НОВОСТЬ!!!
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    mmafan
    online
      mmafan, 21.02.2017 11:53
    0
    avanta89, 21.02.2017 11:42
    mmafan, 21.02.2017 11:07
    Mr.K, 21.02.2017 11:00 Пошла зараза расползаться и по Харькову. Правильно ультрас Металлиста говорили, что это клуб-паразит. 100% за открытие клубного магазина надо давать 3 года строгача, а за скидки на билеты минимум 5. Всех покупателей футболок ШД нужно проверить в СБУ!!!

    Так открыли то аккурат в помещении, где был фанстор МЕТАЛЛИСТА. Всячески пытаются стереть память про Металл в Харькове((
    Главное слово БЫЛ, как и сам Металлист. Разве ШД кого то выселил или там раньше когда то был клубный магазин Металлиста?
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