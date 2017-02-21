Виктор ВАЦКО: «Лещук постоянно нагнетает борьбу»

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Вацко поделился мнением о новичке «Шахтёра» Густаво Бланко-Лещуке.
- Мне очень понравилось, какая часть фамилии Густаво нанесена на футболке. Там украинская ее часть - Лещук. Болельщики должны понимать, какого футбола ждать от Бланко-Лещука – это не будет Луис Суарес или Серхио Агуэро, это абсолютно не такой футболист. Это типичная «девятка», он силён, когда есть фланговая активность, когда есть навесные подачи – тогда он борется, цепляется, это буйвол в чужой штрафной площади. Он постоянно нагнетает борьбу – это, наверное, и подкупило «Шахтёр».
Источник — ТК Футбол
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