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Виктор ВАЦКО: «Лещук постоянно нагнетает борьбу»

Украинский журналист — о потенциале новичка донецкого «Шахтера»

  • 21.02.2017 10:31
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footballua.tv. Виктор Вацко
© footballua.tv. Виктор Вацко
Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Вацко поделился мнением о новичке «Шахтёра» Густаво Бланко-Лещуке.
 
- Мне очень понравилось, какая часть фамилии Густаво нанесена на футболке. Там украинская ее часть - Лещук. Болельщики должны понимать, какого футбола ждать от Бланко-Лещука – это не будет Луис Суарес или Серхио Агуэро, это абсолютно не такой футболист. Это типичная «девятка», он силён, когда есть фланговая активность, когда есть навесные подачи – тогда он борется, цепляется, это буйвол в чужой штрафной площади. Он постоянно нагнетает борьбу – это, наверное, и подкупило «Шахтёр».
 

Источник — ТК Футбол

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