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Жерар ПИКЕ: «Все до смерти будут биться за Энрике»

Защитник «Барселоны» считает, что его команда еще не потеряла шансов на выход в четвертьфинал ЛЧ

  • 21.02.2017 10:00
  • 367 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Барселона. Жерар Пике
© ФК Барселона. Жерар Пике
Накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ защитник «Барселоны» Жерар Пике выразил надежду, что его команда все же пробьется в следующий этап. Напомним, в первом матче ПСЖ обыграл «Барселону» со счетом 4:0.
 
– Все игроки до смерти будут биться за Луиса Энрике, – говорит Пике. – Мы всегда были на его стороне и ждем, что болельщики тоже помогут нам. Мы сделаем все возможное. Нужно верить, ведь мы – «Барселона».
 

Источник — L`Equipe

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Комментарии
    Ihor8
    online
      Ihor8, 21.02.2017 10:03
    0
    3-1 победа Барсы и на выход ха-ха-ха
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    Mr.K
    online
      Mr.K, 21.02.2017 10:15
    -1
    Да, вот тут бетонные ТБ 2.5, рай для ставок ))
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    karaim2011
    online
    karaim2011, 21.02.2017 10:19
    +1
    Чет Мессик после матча с ПСЖ другую песню пел))
    Пике на выход вместе с Энрике?)))
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