Жерар ПИКЕ: «Все до смерти будут биться за Энрике»

Накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ защитник «Барселоны» Жерар Пике выразил надежду, что его команда все же пробьется в следующий этап. Напомним, в первом матче ПСЖ обыграл «Барселону» со счетом 4:0.

– Все игроки до смерти будут биться за Луиса Энрике, – говорит Пике. – Мы всегда были на его стороне и ждем, что болельщики тоже помогут нам. Мы сделаем все возможное. Нужно верить, ведь мы – «Барселона».